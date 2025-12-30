Thi hành Lệnh bắt tạm giam Đoàn Hát Vang sinh năm 1996

Trước đó, vào ngày 23/12, Công an xã Xuân Phú phát hiện vụ “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra vào ngày 21,22/12 xảy ra trên địa bàn xã và xác định đối tượng Đoàn Hát Vang (sinh năm 1996, trú thôn Bà Rén, xã Xuân Phú,) là đối tượng phạm tội trong vụ việc trên.

Sau khi xảy ra vụ việc Vang bỏ trốn khỏi địa phương. Công an xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình đưa đối tượng Vang ra đầu thú.

Đối tượng Đoàn Hát Vang (Ảnh: Công an xã Xuân Phú).

Đến 14h30’ ngày 29/12, Đoàn Hát Vang được gia đình đưa đến Công an xã Xuân Phú để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại đây, Công an xã tiến hành lập biên bản tiếp nhận và phối hợp với Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định tạm giữ đối với Vang trong thời hạn 3 ngày để điều tra xác minh làm rõ.

Điều tra viên được bố trí ở Công an xã Xuân Phú đã tiến hành phục hồi vụ việc tạm đình chỉ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.