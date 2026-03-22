Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Chí Nguyện sinh năm 1989

Chi Chi |

Nguyện bị bắt để phục vụ việc điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Chí Nguyện (sinh năm 1989, ĐKTT: ấp Long Sơn 2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ) để phục vụ điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại điều 174 và điều 341 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác định: do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Nguyện đã tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (sinh năm 1989, cùng địa chỉ thường trú) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Chí Nguyện sinh năm 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Chí Nguyện tại Cơ quan Công an

Nhằm tạo lòng tin với bị hại, Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà B.T.T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng khai đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch liên quan đến tài sản, đất đai; yêu cầu đối chiếu, xác minh tính hợp lệ của giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện giao dịch. Mọi thông tin liên quan đến tội phạm, đề nghị kịp thời phản ánh đến Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

01:20
6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

00:45
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

00:48
Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
