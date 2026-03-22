Thi hành lệnh bắt tạm giam Đào Chí Nguyện sinh năm 1989

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã quyết định, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Chí Nguyện (sinh năm 1989, ĐKTT: ấp Long Sơn 2, xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ) để phục vụ điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” được quy định tại điều 174 và điều 341 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác định: do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, trong khoảng từ tháng 4/2024 đến tháng 8/2024, Nguyện đã tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook đặt làm giả 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, sau đó đem thế chấp cho bà B.T.T (sinh năm 1989, cùng địa chỉ thường trú) để chiếm đoạt tổng số tiền 2,8 tỷ đồng.

Đối tượng Đào Chí Nguyện tại Cơ quan Công an

Nhằm tạo lòng tin với bị hại, Nguyện tiếp tục đặt làm giả nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ Nguyện cho bà B.T.T. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng khai đã sử dụng tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch liên quan đến tài sản, đất đai; yêu cầu đối chiếu, xác minh tính hợp lệ của giấy tờ tại cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện giao dịch. Mọi thông tin liên quan đến tội phạm, đề nghị kịp thời phản ánh đến Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.

Chi Chi