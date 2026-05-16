Thi hành lệnh bắt tạm giam cô giáo Vũ Thị Hương SN 1971

Duy Anh
Bà Vũ Thị Hương bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Ngày 16/5, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang).

Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Vũ Thị Hương là giáo viên nhưng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo, gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến Hương.

Đối tượng Vũ Thị Hương làm việc với cơ quan Công an (Ảnh: Báo Lao động).

Theo thuật lại trên tờ Dân trí, dù các vụ việc nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, song bà Hương không đồng tình. Bị can liên tục đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan công quyền phải xử lý vụ việc theo ý kiến chủ quan của mình.

Khi không được đáp ứng, bà Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015

Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được quy định như sau:

Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 0 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

