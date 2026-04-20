Thi hành lệnh bắt tạm giam 'cô đồng' Nguyễn Đức Quyền SN 2001

Chi Chi |

Cô đồng mang tên “Nguyễn Thùy Linh” trên Facebook thực chất lại là Nguyễn Đức Quyền SN 2001.

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Quyền (SN 2001, trú thôn 8, xã Trung Giã, Hà Nội) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, ngày 31/3, chị Trần Thị Tr. (trú xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) vào Đà Nẵng du lịch. Trong lúc ngồi uống cà phê trên đường Bạch Đằng, chị Tr. truy cập mạng xã hội và thấy tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thùy Linh” có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải nội dung “xem tử vi, tình duyên, công danh, cho số…”. Tin tưởng đây là “cô đồng” thật, chị đã chủ động liên hệ để xem bói, cầu may.

Theo yêu cầu của tài khoản này, chị Tr. đã hai lần chuyển “tiền lễ” với tổng số tiền 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Duc Quyen. Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu gửi ảnh khuôn mặt, chỉ tay để “xem kỹ hơn”, đồng thời dụ dỗ mua thêm “lễ cúng”. Sau nhiều lần trao đổi, chị Tr. tiếp tục chuyển thêm 3 triệu đồng.

Chân dung Quyền. Ảnh: CA Đà Nẵng

Không dừng lại, đối tượng còn chào mời “cho số đánh đề” với giá từ 4–5 triệu đồng mỗi con số. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Tr. đã kịp thời trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng xác định chủ tài khoản nhận tiền là Nguyễn Đức Quyền. Tại cơ quan Công an, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ đầu năm 2024, Quyền mua lại một tài khoản Facebook có sẵn lượng lớn người theo dõi, sau đó sử dụng hình ảnh “cô đồng” và đăng tải các nội dung mê tín như xem bói, xin lộc, cho số… nhằm tạo lòng tin. Để tăng tương tác, đối tượng còn sử dụng các ứng dụng tăng lượt thích, bình luận và công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung thu hút.

Khi có người liên hệ, Quyền yêu cầu chuyển “tiền lễ”, sau đó tiếp tục dẫn dắt, đưa ra nhiều lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền, qua đó chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ điện thoại di động của đối tượng, trong đó lưu giữ nhiều dữ liệu liên quan như lịch sử đăng nhập tài khoản Facebook, ứng dụng ngân hàng và sao kê giao dịch.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội bắt tài xế Nguyễn Ngọc Ngân sinh năm 1971
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

