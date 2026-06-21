Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ quán bún bò Hoàng Văn Quân SN 1965

Là ông chủ quán bún bò nhưng Hoàng Văn Quân có hành vi trộm cắp điện thoại ở một phòng trọ.

Ngày 21/6, Công an TPHCM cho biết trên báo Người lao động rằng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quân (61 tuổi) để điều tra và xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đối tượng này đã dùng chiêu thức giả làm người khảo sát thị trường để len lỏi vào các khu dân cư nghèo nhằm ra tay trộm cắp.

Sự việc bắt đầu vào ngày 1/6, khi một người phụ nữ đang sinh sống tại căn nhà trọ nằm trong hẻm sâu trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp) đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm. Theo nạn nhân, trước đó có một người đàn ông trung niên tìm đến cửa, tự xưng là nhân viên tiếp thị của một hãng kem đánh răng để giới thiệu, chào mời mua sản phẩm. Tuy nhiên, ngay sau khi người này vừa rời đi, chị phát hiện chiếc điện thoại iPhone 13 màu hồng của mình đã "không cánh mà bay".

Chân dung Hoàng Văn Quân. Ảnh: Báo NLĐ

Công an phường Gò Vấp đã lập tức kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bắt tay vào cuộc rà soát, truy xét dấu vết.

Quá trình phá án gặp không ít trở ngại do tên trộm tỏ ra vô cùng tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước. Hắn bịt kín mặt bằng khẩu trang, sử dụng một chiếc xe máy cũ nát và cố tình cạo mờ biển kiểm soát để che mắt hệ thống camera an ninh dọc đường.

Dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng công an đã nhanh chóng dựng lên chân dung nghi phạm và mời Hoàng Văn Quân về cơ quan làm việc. Trước những chứng cứ xác đáng được đưa ra, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Đấu tranh khai thác lý lịch, báo Công an TP.HCM cho biết cơ quan chức năng làm rõ Hoàng Văn Quân là đối tượng cộm cán, đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản trong quá khứ. Lạ lùng ở chỗ, hiện tại Quân đang đứng tên thuê một mặt bằng khá khang trang trên đường Lê Thiệt để mở quán kinh doanh bún bò kiếm sống.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận do tình hình buôn bán, kinh doanh quán bún bò dạo gần đây ế ẩm, không mang lại nguồn lợi nhuận như kỳ vọng nên hắn nảy sinh ý định đi ăn trộm để kiếm thêm thu nhập. Vào những khoảng thời gian quán vắng khách hoặc lúc rảnh rỗi, Quân đóng vai nhân viên đi khảo sát, tiếp thị kem đánh răng để có lý do tiếp cận các khu nhà trọ, tìm sơ hở của người dân nhằm ra tay trục lợi.

Riêng về chiếc iPhone 13 màu hồng trộm được của người phụ nữ ở Gò Vấp, Quân khai do không am hiểu giá trị đồ công nghệ nên ngay sau khi lấy được, hắn đã mang bán lại cho một người thu mua phế liệu dạo với mức giá rẻ mạt chỉ 800.000 đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra xem liệu đối tượng này có thực hiện thêm vụ trộm nào khác với phương thức tương tự hay không.