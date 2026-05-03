Thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Sương 60 tuổi

Chi Chi |

Bà Nguyễn Thị Sương đã thuê côn đồ chém chồng mình.

Ngày 03/5, Công an đặc khu Phú Quốc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Sương (Sinh năm 1966, ngụ xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ); Trần Trọng Nghĩa (sinh năm 2000, ngụ xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ); Trần Thành Đồng (sinh năm 2004, thường trú xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 2003) và Phạm Ngọc Hoài (sinh năm 1997) cả hai cùng ngụ xã Thạnh Phú, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.‎

Các bị can Trần Trọng Nghĩa; Trần Thành Đồng; Nguyễn Thị Sương; Phạm Ngọc Hoài; Nguyễn Văn Mạnh. Ảnh: CA An Giang

Tang vật vụ án. Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.

Ngày 18/4/2026, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến Phú Quốc để xử lý ông H như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được báo cáo của Công an đặc khu Phú Quốc, trước tính chất nghiêm trọng vụ việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an đặc khu Phú Quốc nhanh chóng phối hợp với các lực lượng điều tra truy xét nhanh nhóm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/4/2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã xác định các nghi phạm liên quan đồng thời phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (thành phố Cần Thơ) mời các đối tượng đến Công an xã làm việc. Tại đây, các đối tượng Nguyễn Thị Sương; Trần Trọng Nghĩa; Trần Thành Đồng; Phạm Ngọc Hoài; Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

