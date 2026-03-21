Thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn 35 tuổi

Chi Chi |

Nguyễn Thị Nhàn đã 'nổ' mình làm việc ở Bộ Công an để lừa đảo người phụ nữ bán sầu riêng

Sáng ngày 21/3/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, ngụ xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên). Đối tượng bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, do túng thiếu tiền tiêu xài, từ giữa năm 2025, Nhàn bắt đầu lên kế hoạch lừa đảo qua không gian mạng. Đối tượng nhắm vào chị N. (26 tuổi, trú tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk) sau khi thấy chị này đăng tin bán sầu riêng trên mạng xã hội.

Thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn 35 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhàn tại cơ quan công an

Để "giăng bẫy" nạn nhân, Nhàn không chỉ kết bạn làm quen mà còn tự dựng lên một lý lịch hào nhoáng, khẳng định bản thân đang công tác tại Bộ Công an. Với mác cán bộ ngành, Nhàn đặt vấn đề mua sầu riêng số lượng lớn để tạo dựng sự tin tưởng tuyệt đối từ phía chị N.

Sau khi thiết lập được lòng tin, từ tháng 8 đến tháng 10/2025, Nhàn liên tục đưa ra các lý do khó khăn giả tạo để mượn tiền nạn nhân. Tin tưởng vào người "bạn" làm trong ngành công an, chị N. đã không ngần ngại gửi cho Nhàn: Hơn 415kg sầu riêng thành phẩm; Số tiền mặt hơn 256 triệu đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa và tiền bạc này đều bị Nhàn chiếm dụng để phục vụ mục đích cá nhân. Sau khi nhận ra mình bị lừa bởi "nữ cán bộ" ảo, chị N. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Đắk Lắk) triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Sau thời gian xác minh, lực lượng công an đã bắt giữ thành công Nguyễn Thị Nhàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.

