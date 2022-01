Ngày 20/1 tới đây CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (mã chứng khoán VDB) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 9%. Tổng tỷ lệ phát hành 19%.

Doanh nghiệp ngành than này có vốn điều lệ gần 66,3 tỷ đồng, tương ứng gần 6,63 triệu cổ phiếu hiện đang đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Công ty cũng thường xuyên trả cổ tức tỷ lệ cao cho cổ đông những năm gần đây. Năm 2019 doanh thu tăng trưởng 40% so với cùng kỳ còn lãi sau thuế đạt hơn 45 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và vượt xa kế hoạch, do vậy công ty trả cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ gần 63%, trong đó trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 32,81% và phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Năm 2018 công ty trả cổ tức tỷ lệ 20,76%.

Năm 2020 VDB đặt kế hoạch doanh thu hơn 4.422 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,6 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 80% gồm 55% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu. Kết quả thực hiện, doanh thu cả năm đạt 4.443 tỷ đồng doanh thu, giảm 20,5% so với năm trước đó và lãi sau thuế giảm 36% xuống còn gần 29 tỷ đồng, vẫn vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm. EPS đạt 3.902 đồng.

Trên thị trường cổ phiếu VDB gần như không có giao dịch khớp lệnh. Giá cổ phiếu điều chỉnh giảm qua các đợt công ty thanh toán cổ tức cho cổ đông. Hiện trên thị trường cổ phiếu VDB đang ở mức "ly trà đá" 1.200 đồng/cổ phiếu.