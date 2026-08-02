Thi đấu thăng hoa, tuyển Việt Nam “đè bẹp” đối thủ ở Thái Lan với 4 bàn thắng

Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh sau khi cầm hoà tuyển Nga, ở giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan.

Tuyển futsal Việt Nam vẫn đang thi đấu rất ấn tượng tại giải Continental Futsal Championship 2026. Sau khi cầm hoà tuyển Nga (hạng 7 FIFA), tuyển Việt Nam (hạng 22) có trận đấu thứ hai gặp đối thủ khá mạnh là New Zealand (hạng 48).

Với phong độ cao và tinh thần tự tin, tuyển Việt Nam sớm dồn lên tấn công, tạo ra thế trận lấn lướt trước New Zealand. Kết quả là sau một số pha dứt điểm, các học trò của HLV

Diego Giustozzi đã có được bàn thắng để vươn lên dẫn trước, sau đó bảo toàn được cách biệt này đến khi hiệp 1 khép lại.

Tuyển Việt Nam thi đấu rất hay trước New Zealand.

Lợi thế dẫn bàn càng giúp tuyển Việt Nam thi đấu hứng khởi hơn trong hiệp hai. Đây là thời điểm mà các cầu thủ áo đỏ đã cho thấy khả năng tấn công đa dạng.

Tuyển Việt Nam dứt điểm hàng chục lần, ghi thêm tới 3 bàn thắng nữa. Trong khi đó, tất cả những gì mà New Zealand làm được chỉ là 1 bàn gỡ duy nhất. Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 4-1 cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-1.

Như vậy, tuyển futsal Việt Nam vẫn đang bất bại, giành 4 điểm sau 2 trận tại giải Continental Futsal Championship 2026 với những màn trình diễn ấn tượng. Tuyển Việt Nam đang cho thấy toàn đội có sự ổn định và cân bằng trong tấn công lẫn phòng ngự.

Theo lịch, toàn đội sẽ có trận thứ 3 gặp Afghanistan vào ngày mai (3/8) sau đó sẽ chủ nhà Thái Lan vào ngày 5/8.