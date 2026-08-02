Điều gì sẽ xảy ra nếu tuyển Việt Nam thua Indonesia và bị loại sớm khỏi AFF Cup?

Đây là vấn đề mà một số người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt ra trước thời điểm thầy trò HLV Kim Sang-sik đại chiến với Indonesia.

Trận gặp Indonesia ngày 3/8 không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam, mà còn có thể tạo ra bước ngoặt cho cả hành trình của HLV Kim Sang-sik. Nếu thắng, tuyển Việt Nam coi như cầm chắc tấm vé vào bán kết và ngược lại, nếu thất bại, toàn đội sẽ mất quyền tự quyết và có nguy cơ cực lớn bị loại sớm ngay sau vòng bảng.

Vậy, chúng ta hãy thử đặt ra giả thiết về một kịch bản xấu nhất. Nếu để thua và bị loại sớm khỏi AFF Cup 2026, điều gì sẽ xảy ra với tuyển Việt Nam?

Cú sốc lớn với nhà đương kim vô địch

AFF Cup luôn là đấu trường mà người hâm mộ Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng nhất dành cho ĐTQG. Sau chức vô địch thuyết phục ở kỳ giải trước, mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài việc bảo vệ ngôi vương. Sự kỳ vọng sẽ càng lớn hơn trong bối cảnh tuyển Việt Nam có sự bổ sung đáng kể về mặt lực lượng. Nếu ở kỳ trước, tuyển Việt Nam chỉ có một mình Xuân Son là ngôi sao nhập tịch thì hiện tại, toàn đội còn có thêm 2 ngôi sao lớn là Hoàng Hên và Tài Lộc.

Chính vì vậy, nếu để thua Indonesia và phải dừng bước ngay từ vòng bảng, đó chắc chắn sẽ là cú sốc lớn với đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Nếu giả sử tuyển Việt Nam bị loại sớm, đó sẽ là cú sốc lớn tại AFF Cup 2026.

Không phải bởi Indonesia yếu hơn Việt Nam. Trên thực tế, đội bóng xứ vạn đảo đã đầu tư rất mạnh trong nhiều năm qua, đặc biệt với chính sách nhập tịch, giúp chất lượng đội hình tăng lên đáng kể. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào ở Đông Nam Á.

Điều khiến thất bại và việc bị loại sớm trở nên khó chấp nhận nằm ở vị thế của tuyển Việt Nam. Là nhà đương kim vô địch, tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với kỳ vọng rất cao. Một chiến dịch kết thúc ngay từ vòng bảng sẽ khiến mọi thành quả trước đó nhanh chóng bị đặt dấu hỏi.

Người hâm mộ sẽ đặt ra vô số câu hỏi cho tuyển Việt Nam, trong đó có vấn đề bản lĩnh ở những trận cầu quyết định. Khi đó, áp lực chắc chắn sẽ đổ dồn về HLV Kim Sang-sik.

Dù nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực kể từ khi tiếp quản đội tuyển, bóng đá đỉnh cao luôn được đánh giá bằng kết quả. Một giải đấu thất bại sẽ khiến mọi quyết định về nhân sự, chiến thuật hay cách sử dụng cầu thủ của nhà cầm quân người Hàn Quốc, đều bị đem ra mổ xẻ.

Song, thất bại cũng chưa hẳn là thảm hoạ

Ở chiều ngược lại, nếu nhìn theo hướng tích cực, việc bị loại sớm cũng chưa hẳn là dấu chấm hết, hay ‘thảm hoạ’ với tuyển Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam từng nhiều lần trưởng thành sau những thất bại đau đớn. AFF Cup 2016 từng là tiền đề cho cuộc cải tổ dẫn tới thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. Những cú ngã trước Thái Lan hay Indonesia trong quá khứ cũng từng buộc bóng đá Việt Nam phải thay đổi tư duy và cách xây dựng đội tuyển.

Nếu thất bại trước Indonesia đến từ việc đối thủ chơi hay hơn, có chất lượng nhân sự tốt hơn và khai thác đúng những điểm yếu của tuyển Việt Nam, đó sẽ là bài học quý giá. HLV Kim Sang-sik sẽ có thêm cơ sở để nhìn lại đội hình, xây dựng những phương án chiến thuật đa dạng hơn thay vì phụ thuộc vào một cách tiếp cận.

Quan trọng hơn, một thất bại ở AFF Cup không đồng nghĩa cánh cửa của bóng đá Việt Nam khép lại. Phía trước vẫn còn vòng loại Asian Cup, SEA Games rồi xa hơn là hành trình hướng tới vòng loại World Cup tiếp theo. Điều cần thiết không phải là tránh mọi thất bại, mà là biết cách biến thất bại thành động lực để phát triển.

Tuyển Việt Nam sẽ không "mất tất cả" ngay cả trong kịch bản xấu nhất, nếu bị loại sớm ở AFF Cup 2026.

Dẫu vậy, chẳng ai mong muốn tuyển Việt Nam phải học bài học ấy ngay tại AFF Cup 2026. Trận gặp Indonesia ngày mai vì thế sẽ mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với ba điểm trên bảng xếp hạng. Đó là cuộc kiểm chứng xem nhà đương kim vô địch đã thực sự sẵn sàng vượt qua những đối thủ mạnh nhất khu vực hay chưa.

Nếu thắng, tuyển Việt Nam gần như mở toang cánh cửa vào bán kết và khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch. Nếu thua và bị loại, đội tuyển sẽ đối diện với hàng loạt câu hỏi, từ năng lực cạnh tranh, chiều sâu đội hình cho tới khả năng ứng biến của ban huấn luyện.

Nhưng dù kết quả có ra sao, điều quan trọng nhất vẫn là cách tuyển Việt Nam thể hiện trên sân. Một thất bại sau màn trình diễn quả cảm sẽ khác rất nhiều so với một trận đấu để lộ sự bế tắc và thiếu ý tưởng.

Bởi với người hâm mộ, đôi khi họ có thể chấp nhận một trận thua. Điều khó chấp nhận hơn là cảm giác đội tuyển không cho thấy mình đủ khả năng để cạnh tranh ở thời điểm quyết định.