Thi đấu kiên cường, tuyển Việt Nam vẫn chịu thua đậm trước tuyển Trung Quốc

Tuyển nữ Việt Nam đã để thua tâm phục khẩu phục trước tuyển Trung Quốc trên sân khách.

Chiều 9/9, tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc có trận đấu gặp tuyển Trung Quốc nhằm chạy đà cho ASIAD 2026. Trận đấu được diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc).

Trước trận này, tất nhiên tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn khá nhiều. Họ là đội hàng đầu châu Á và ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 2/2026, đội bạn cũng giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam tới 6-1.

Ngay từ đầu trận đấu, tuyển nữ Trung Quốc đã nhanh chóng dâng lên tấn công, gây ra sức ép lớn lên khung thành của tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thi đấu rất kiên cường trong hiệp 1.

Ngoài việc ngăn chặn được những pha tấn công giàu tốc độ của đối thủ, tuyển nữ Việt Nam còn tạo ra một số cơ hội, trong đó đáng tiếc nhất là một tình huống đánh đầu ở phút 39.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt trước Trung Quốc trong hiệp 1.

Việc cầm hoà Trung Quốc 0-0 khi hiệp 1 khép lại có thể coi là thành công với tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy đến ở hiệp hai khi đội chủ nhà tận dụng ưu thế về thể lực, tốc độ để ghi những bàn thắng.

Chỉ trong vòng khoảng 10 phút, từ 48 đến 58, tuyển nữ Trung Quốc đã ghi liền 2 bàn. Sau đó, ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam đã thực hiện tám sự thay đổi về nhân sự để thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Tuyển nữ Trung Quốc ghi 3 bàn trong hiệp hai.

Phút 79, tuyển Trung Quốc ghi thêm bàn thắng thứ ba. Đến phút 85, tuyển nữ Việt Nam cũng một lần chọc thủng lưới đối phương nhưng bàn thắng lại bị các trọng tài không công nhận vì cho là việt vị. Chung cuộc, tuyển Trung Quốc giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 3-0.

Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam trước khi toàn đội bước vào ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Theo lịch, toàn đội lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, Nhật Bản ngày 17/9 và Thái Lan ngày 21/9.