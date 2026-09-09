Sau cú ngã của U20, ĐT Việt Nam có tránh được thất bại ở giải đấu lớn?

U20 Việt Nam vừa trải qua chiến dịch vòng loại U20 châu Á đầy thất vọng. Chỉ ít ngày sau, U23 Việt Nam sẽ bước vào Asiad 2026, một đấu trường mà họ không được phép mắc sai lầm.

“Vết xe đổ” của U20 và áp lực với U23 Việt Nam

U20 Việt Nam vừa khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 bằng 3 trận toàn thua. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ ghi 2 bàn, thủng lưới 8 lần và đứng cuối bảng với 0 điểm. Thất bại ấy không chỉ khiến U20 Việt Nam lỡ cơ hội dự vòng chung kết châu Á mà còn khiến lứa U20 tiếp theo phải xuống chơi ở nhóm phát triển trong chu kỳ kế tiếp.

Một thất bại ở cấp độ trẻ vốn không phải thảm họa. Nhưng điều khiến người hâm mộ lo lắng là cách U20 Việt Nam thất bại: toàn thua trên sân nhà và không thể hiện được khả năng cạnh tranh trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá có chất lượng đào tạo trẻ tốt hơn.

Một số trang báo ở Trung Quốc đặt nghi vấn về công tác đào tạo trẻ của Việt Nam sau thất bại của lứa U20. Đáng nói, thất bại này cũng hoàn toàn có thể làm tăng áp lực cho lứa U23 khi toàn đội chuẩn bị thi đấu tại Asiad (từ ngày 15/9 tới).

Truyền thông Trung Quốc cho rằng công tác đào tạo trẻ của Việt Nam đang "có vấn đề" sau thất bại của U20 Việt Nam.

Cần phải khẳng định rằng không thể lấy thất bại của U20 để dự đoán kết quả của U23. Hai đội có lực lượng, ban huấn luyện và mục tiêu khác nhau. U23 Việt Nam thậm chí còn có một nền tảng tốt hơn khi từng vào tứ kết U23 châu Á 2026, qua đó được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại Asiad.

Kết quả bốc thăm cũng tương đối thuận lợi khi Việt Nam tránh được những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Nhìn trên lý thuyết, đây rõ ràng không phải bảng đấu quá nặng với U23 Việt Nam. Nhưng chính vì vậy, Asiad lại trở thành phép thử quan trọng. Nếu U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng và tiến sâu, đó sẽ là lời khẳng định rằng thất bại của U20 chỉ là câu chuyện của một lứa cầu thủ, không phản ánh toàn bộ sức cạnh tranh của bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngược lại, nếu U23 cũng sớm dừng bước, câu chuyện sẽ trở nên đáng lo hơn rất nhiều. Khi ấy, người ta sẽ không coi thất bại của U20 là một tai nạn đơn lẻ.

Không được phép mắc sai lầm

Thách thức đầu tiên của U23 Việt Nam là Kuwait vào ngày 15/9. Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi một chiến thắng ở ngày ra quân sẽ giúp U23 Việt Nam tạo lợi thế lớn trước khi bước vào những trận đấu khó khăn hơn. Kuwait cũng đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự Asiad và hoàn tất sự chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. Trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, U23 Việt Nam không được phép mắc sai lầm nếu không muốn tự làm khó mình ở cuộc đua giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Sau đó là Philippines, đối thủ có thể được xem là ẩn số của bảng C. Nhưng Uzbekistan mới là thử thách lớn nhất. Đội bóng Trung Á sở hữu nền bóng đá trẻ thuộc nhóm mạnh của châu Á và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng C. HLV Ravshan Khaydarov cũng là một gương mặt rất giàu kinh nghiệm ở bóng đá trẻ, từng đưa Uzbekistan vô địch U23 châu Á năm 2018 và U20 châu Á năm 2023.

Điều đó cho thấy U23 Việt Nam không thể bước vào Asiad với tâm thế chỉ cần vượt qua vòng bảng. Đây phải là cuộc cạnh tranh thực sự và thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải.

U23 Việt Nam cần thi đấu tốt ở Asiad để chứng minh bóng đá trẻ Việt Nam không bị tụt lại ớ châu Á.

Sau cú ngã của U20, áp lực dành cho U23 vì thế cũng lớn hơn. Không phải bởi họ phải “gánh” thất bại của đàn em, mà bởi họ đang đứng trước cơ hội rất rõ ràng để chứng minh rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

U20 đã thất bại, và U23 Việt Nam có thể nhìn vào những “đàn em” của mình để rút ra một số bài học để thi đấu cẩn trọng hơn tại giải châu Á. Nếu U23 tiến sâu tại Asiad, thất bại của U20 có thể được nhìn nhận như một cú trượt đáng tiếc của một thế hệ. Nhưng nếu U23 cũng sớm dừng bước, bóng đá Việt Nam sẽ buộc phải nhìn thẳng vào một câu hỏi lớn hơn: chúng ta đang thực sự đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá trẻ châu Á?

Asiad vì thế không chỉ là giải đấu của U23 Việt Nam. Đây còn là bài kiểm tra tiếp theo đối với chất lượng và sức cạnh tranh của cả hệ thống bóng đá trẻ Việt Nam. Chính điều này cũng có thể khiến giải đấu trở nên hấp dẫn và đáng chờ đợi hơn với người hâm mộ.



