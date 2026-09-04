Thi công xuyên lễ, dự án chống ngập 10.000 tỷ 'chạy đua' về đích tháng 11

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ), không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được bố trí tại các mũi thi công, tập trung hoàn thiện những phần việc cuối của dự án.