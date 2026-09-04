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Thi công xuyên lễ, dự án chống ngập 10.000 tỷ 'chạy đua' về đích tháng 11

Hữu Huy
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Dịp nghỉ lễ 2/9, hơn 800 kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1", tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, hướng đến mục tiêu bàn giao công trình vào tháng 11/2026.

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Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên công trường dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM, có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 (thường được gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ), không khí làm việc vẫn rất khẩn trương. Hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị được bố trí tại các mũi thi công, tập trung hoàn thiện những phần việc cuối của dự án.

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Tại cống ngăn triều Tân Thuận, khoảng 50 công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới thời tiết nắng nóng.

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Công nhân miệt mài thi công xuyên lễ 2/9, chạy đua hoàn thiện dự án vào tháng 11/2026.

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Công nhân tất bật hoàn thiện các hạng mục tại cống ngăn triều Tân Thuận, từ sơn sửa, chỉnh trang lan can, nhà điều hành đến lát vỉa hè, chăm sóc cây xanh.

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Theo đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (nhà đầu tư), dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn với khẩu độ từ 40-160m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, khẩu độ 10-25m. Đến nay, nhiều hạng mục đã đạt khối lượng trên 90%.

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Cống Bến Nghé đạt khoảng 99% khối lượng, đang được nghiệm thu các hạng mục hoàn thành, hoàn thiện hệ thống điều khiển SCADA, hệ thống giám sát và quy trình vận hành để chuẩn bị chuyển giao.

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Cống Tân Thuận đạt khoảng 96% khối lượng, đang hoàn thiện âu thuyền, buồng bơm, bến neo, nhà điều hành và hệ thống cơ điện. Các thiết bị máy bơm, SCADA và hệ thống giám sát cũng đã được kết nối, đồng bộ.

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Tại cống Phú Xuân, khối lượng đạt khoảng 93%. Nhà thầu đang hoàn thiện kè mang cống, nhà điều hành, phòng điều khiển, đồng thời đấu nối, kiểm tra các hệ thống cơ điện, SCADA và thiết bị giám sát.

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Cống Mương Chuối đạt khoảng 95%, tập trung hoàn chỉnh kè bảo vệ bờ, bến neo, đường vận hành, nhà điều hành và hệ thống điện - cơ điện. Công tác đồng bộ hệ thống điều khiển, giám sát đang được đẩy nhanh.

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Trong khi đó, cống Cây Khô (ảnh trái) đạt khối lượng khoảng 91% và cống Phú Định (ảnh phải) khoảng 92%. Các hạng mục còn lại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện kè, đường vận hành, nhà điều hành, thiết bị vận hành, hệ thống SCADA, cảnh quan và vệ sinh mặt bằng.

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Hai cống nhỏ Cầu Kinh - Bà Bướm đạt khoảng 95%, đang hoàn thiện kè, lòng dẫn, cầu công tác, đường dẫn và các hạng mục phục vụ vận hành.

- Ảnh 16.

Không chỉ các cống kiểm soát triều, những đoạn đê kè của dự án hiện đạt khoảng 87% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần sau kè, gia cố bờ sông, đường vận hành, cửa van và hệ thống điều khiển.

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Theo đại diện nhà đầu tư, dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối. Trong dịp lễ 2/9, lực lượng thi công tiếp tục được tăng cường tại toàn bộ các cống lớn, cống nhỏ, các đoạn đê kè và nhà quản lý trung tâm.

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Song song với công tác mỹ quan công trình, mục tiêu trong tháng 9, dự án sẽ tiến hành đấu nối hệ thống điều khiển tự động SCADA, hệ thống giám sát và triển khai vận hành thử các cống kế tiếp là Tân Thuận, Phú Xuân.

Quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam cho biết, nhà đầu tư cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng loạt các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử.

"Nhà đầu tư Trung Nam cùng các đơn vị tham gia dự án đang tập trung cao độ nguồn lực, đồng loạt triển khai các mũi thi công hoàn thiện, kiểm tra, hiệu chỉnh và vận hành thử. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong giai đoạn nước rút, toàn dự án hướng tới mục tiêu hoàn thành đồng bộ các hạng mục, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ quan, quyết tâm bàn giao công trình vào tháng 11/2026"- đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam thông tin.


Tags

Dự án chống ngập 10.000 tỷ

Tân Thuận

Bến Nghé

Phú Xuân

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