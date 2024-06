Theo dõi cô gái sinh năm 2003 ở Hà Nội không công ăn việc làm nhưng có tiền mua xe, thẩm mỹ, trả nợ… công an lần ra vụ lừa đảo 750 triệu đồng “hy hữu”

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với các bị can gồm: Phạm Quốc Tuấn, SN 1995, trú tại ngõ 460 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; Lã Minh Đức, SN 1986, trú tại 506 H1 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân;Lương Khánh Linh, SN 2003, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, và Nguyễn Trung Cường, SN 1991, nhà ở tập thể H3 ngõ 64, Kim Giang, quận Thanh Xuân, để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày tháng 9/2023, người phụ nữ tên T., trú tại quận Ba Đình, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là công an thông báo đang điều tra vụ án liên quan đến số tiền của một đối tượng trong Đà Nẵng gửi cho bà T.

Kẻ mạo danh công an liên tục đưa các thông tin về nhân thân để bà T. tin rằng mình đang bị điều tra thật, rồi yêu cầu bà T. chuyển hết tiền để phía “Công an” lưu giữ.

Bà T. sau đó đã rút hết sổ tiết kiện được số tiền 750 triệu đồng và chuyển vào tài khoản mang tên Lương Khánh Linh, mở tại ngân hàng TPBank.

Sau khi chuyển tiền thành công, bà T. bị đối tượng cắt đứt liên hệ, xóa tài khoản liên lạc qua Zalo. Lúc này, biết mình bị lừa nên bà T. đã đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo vụ việc.

Nhận được đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc, phối hợp với ngân hàng TPBank, xác minh làm rõ.

Ngân hàng TPBank xác định chủ tài khoản ngân hàng trên là Lương Khánh Linh, SN 2003, trú tại P506, H1 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngay trong ngày bà T. chuyển tiền, Lương Khánh Linh đã trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng thực hiện lệnh rút số tiền 750 triệu đồng.

Khi được mời lên cơ quan Công an làm việc, Linh lại khai được một người không quen biết quen trên mạng xã hội nhờ rút tiền và nhận “cảm ơn”. Số tiền này hai người cũng đưa ngoài đường rồi không liên lạc lại nữa.

Lần theo lời khai của Lương Khánh Linh, cơ quan điều tra nghi ngờ Linh có liên quan trực tiếp nên đã tổ chức điều tra, xác minh, qua đó, phát hiện những bất minh về tài chính của đối tượng này.

Dù không có công ăn việc làm nhưng từ tháng 10/2023, Linh lại có tiền mua xe máy, đi phẫu thuật thẩm mỹ và trả hết các khoản nợ cũ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm pháp của Lương Khánh Linh cùng chồng là Lã Minh Đức.

Tháng 5/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập vợ chồng Linh-Đức lên làm việc. Trước bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã phải nhận tội.

Ngày 14/8/2023, cặp vợ chồng này đến chi nhánh ngân hàng TPbank và VIBbank để mở 4 tài khoản, sau đó bán cho Phạm Quốc Tuấn với giá 400.000 đồng.

Từ những tài khoản này, Tuấn lại bán sang tay cho một đối tượng tên Thái với giá 1 triệu đồng để hưởng tiền chênh lệch.

Cuối tháng 8/2023, Tuấn bảo vợ chồng Đức và Linh mang CCCD ra ngân hàng sao kê các tài khoản đã bán đi trước đó và phát hện 2 tài khoản được mở tại ngân hàng TPBank có số tiền 163 triệu đồng. Biết số tiền này là phi pháp, tội phạm sẽ không dám báo Công an nên Tuấn chỉ đạo Linh, Đức đề nghị ngân hàng chặn một chiều chuyển tiền đi với mục đích lần sau có dòng tiền chuyển đến sẽ chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, ngày 15/9, khi biết có số tiền 750 triệu đồng của bà T. được chuyển vào, Tuấn cùng Nguyễn Trung Cường là đồng bọn trong các phi vụ mua bán tài khoản ngân hàng đã bảo cặp vợ chồng này rút tiền về chia nhau.

Trong đó, Tuấn được chia 325 triệu đồng, vợ chồng Đức và Linh được 385 triệu đồng, Cường được chia 40 triệu đồng.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.