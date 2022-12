Theo chân người giàu mua căn biệt thự 100 tỷ chỉ sau 5 ngày

Người giàu mua BĐS tưởng khó mà dễ, thường ra quyết định nhanh

Anh V, sống tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) là một nhà đầu tư có tài chính dồi dào. Anh “xuống” khoản tiền khá lớn để sở hữu căn villa diện tích gần 300m2 trong một KĐT quy mô 26ha tại Bình Chánh, Tp.HCM. Căn biệt thự view sông này là có vị trí gần như đẹp nhất khu đô thị. Với mức giá gần 100 tỉ đồng/căn nhưng việc giao dịch của nhà đầu tư này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian khá ngắn.

Theo anh V, cả vị trí lẫn tiện ích của dự án không điểm chê. Căn nhà lại hợp hướng của hai vợ chồng nên quyết định xuống tiền. Đáng nói, anh V mua căn biệt thự này ngay thời điểm thị trường BĐS gặp khó thanh khoản. Điều này cho thấy, “sóng” thị trường không mấy ảnh hưởng đến túi tiền của người giàu. Quan trọng là họ chọn dự án nào, BĐS như thế nào để mua.

Được biết, nhà đầu tư này tham gia mua – bán nhà đất khá nhiều lần trên thị trường. Đa số là những BĐS trong các khu đô thị quy mô, compound. Có lẽ, vì có “gu” và am hiểu về phân khúc nhà phố, biệt thự, villa nên việc ra quyết định nhanh với một BĐS yêu thích, giá hạng sang không mấy khó khăn với anh.

Người giàu vẫn âm thầm săn BĐS hạng sang lúc thị trường biến động.

Dù không chia sẻ nhiều về bí kíp chốt BĐS hạng sang trong khoảng thời gian ngắn, nhưng theo cách nói chuyện của anh V, cho thấy: Mức giá quan trọng nhưng không phải là tất cả trong việc “quyết định” xuống tiền. Và, giữa việc anh đặt mua biệt thự trong vài ngày và “ngắm nghía” trước đó là hai khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau.

Nghĩa là, anh đã quan sát từ lâu mới quyết định “xuống tiền” nhanh chóng như thế ? “Có thể hiểu như vậy. Nhưng, nếu nói không mấy quan tâm đến giá cả là không đúng”, anh V cho hay.

Sẽ khó tin khi nhiều người bỏ ra hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng để sở hữu một căn nhà. Càng khó tin khi điều này lại diễn ra trong bối cảnh thị trường đang gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, thực tế, việc mua bán BĐS hạng sang vẫn âm thầm diễn ra ở một vài dự án, khu vực. Ở đó, dòng tiền của nhà đầu tư có thể hướng đến việc đầu tư lâu dài hoặc ở. Tuy vậy, việc quyết định ở hay đầu tư không xuất hiện ngay thời điểm họ “đặt tiền” vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Mới đây, Nam Long Group giới thiệu ra thị trường cận Tết 96 căn biệt thự phiên bản giới hạn thuộc khu compound Park Village (nằm trong khu đô thị Waterpoint quy mô 355h tại Long An) với mức giá từ 16.8 tỉ đồng/căn, diện tích từ 300-600m2.

Tưởng chừng, việc giới thiệu sản phẩm lúc này là “đi ngược” thị trường, sẽ rất khó thanh khoản. Thế nhưng, theo tiết lộ của sàn phân phối khu compound này, hiện đã có hơn chục căn được khách hàng quan tâm giữ chỗ. Điều này cho thấy, nhu cầu của giới nhà giàu với BĐS cao cấp, hạng sang vẫn hiện hữu.

Quan trọng là họ nhìn vào yếu tố nào để xuống tiền. Theo một môi giới trong ngành, nhà đầu tư có tiền quyết định rất nhanh chóng nếu như BĐS đã vào “tầm ngắm” nhờ dòng tiền dồi dào, sẵn có. Họ đã “nằm lòng” những gì họ thích.

Trước đó, ngay trong lúc dịch Covid -19 hành hoành, hơn 10 căn biệt thự, villa thuộc KĐT quy mô tại Tp.Thủ Đức, Tp.HCM cũng có chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn. Đáng nói, có những căn lên đến 200 tỉ đồng vẫn giao dịch thành công, trong bối cảnh thị trường tưởng chừng không ai đi mua nhà.

Tương tự, tại khu đô thị Mizuki Park tại Bình Chánh, Tp.HCM tung dòng sản phẩm biệt thự vườn, biệt thự view kênh, biệt thự view sông giá dao động từ 28-80 tỉ đồng/căn, nhưng hơn 60 căn cũng chỉ bán trong khoảng thời gian vài tháng.

Điều này lại càng khẳng định rằng: người giàu đi mua nhà tưởng khó mà dễ. Những dự án nào đáp ứng đúng “gu” của họ thì thanh khoản khá tốt, ít phụ thuộc vào diễn biến chung của thị trường.

Người giàu thích BĐS như thế nào?

Rất khó để người có tiền chia sẻ bí kíp chọn BĐS.

Bloomberg - đơn vị cung cấp thông tin tài chính toàn cầu từng chỉ ra rằng, trong 2 năm qua, tỷ lệ người giàu đã tăng thêm 0,1%. Lợi nhuận có được từ các kênh đầu tư khác được giới siêu giàu “đổ” về BĐS với mong muốn bảo toàn tài sản, đồng thời tránh các rủi ro lạm phát.

Cũng theo đơn vị này, trong năm 2021, các giao dịch mua BĐS có giá từ 10 triệu USD trở lên đã tăng 112% tại Mỹ. Trong đó, Los Angeles ghi nhận nhiều giao dịch nhất, tiếp theo là Manhattan và Palm Beach. Đối với các thị trường phát triển nhanh như Austin và ngoại ô Long Island, mỗi giao dịch BĐS đã tăng hơn 400% giá trị. BĐS được giới siêu giàu xem như chìa khóa giúp gia tăng tài sản.

Một báo cáo khác của Knight Frank chỉ ra rằng giá trị của 100 ngôi nhà đắt nhất thế giới đã tăng 8,4% vào năm 2021, trong khi năm 2020 chỉ dưới 2%. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 đến nay.

Những con số cho thấy, trong mọi biến động của thị trường, BĐS vẫn là kênh đầu tư thu hút giới siêu giàu.

Theo một chuyên gia trong ngành, những người giàu chi tiền cho BĐS không chỉ để đầu tư mà còn thể hiện đẳng cấp, vị thế xã hội, gu thẩm mỹ, hưởng thụ cá nhân, đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống. Họ sẵn sàng chi bộn tiền để mua trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng những nhu cầu tận hưởng, giải trí cá nhân, gắn kết gia đình. Xu hướng này ngày càng rõ nét sau ảnh hưởng dịch Covid-19.

“Họ có xu hướng săn các BĐS nâng tầm vị thế, khẳng định giá trị bản thân dựa vào độ khan hiếm và tính biểu tượng của BĐS. Ví dụ, nhà ở các khu vực đắt đỏ, mang tính biểu tượng nhưng hiếm có người bán, nhà mặt tiền ở các trục đường chính quận trung tâm, shophouse thương mại ở các đại dự án; các căn biệt thự, villa view sông, hồ thuộc phiên bản giới hạn trong các KĐT quy mô lớn…”, ông Lê Quốc Kiên, một chuyên gia BĐS cho hay.

Theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, để khiến người giàu “xuống tiền” thì một dự án BĐS hạng sang cần đáp ứng nhiều tiêu chí xuất sắc bậc nhất.

“Khi người giàu bỏ tiền mua biệt thự ven sông, họ đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm sống. Không chỉ tại Việt Nam mà ở khắp nơi trên thế giới, người giàu đều đặc biệt ưa thích biệt thự ven sông”, ông David nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này chỉ ra 4 yếu tố, được xem là “điểm huyệt” tác động mạnh nhất đến quyết định mua BĐS của những người có tiền.

Thứ nhất, phong thuỷ sông nước mang tài lộc, may mắn: Trong quan niệm của nhiều người, không riêng gì người giàu, sông nước mang vận khí tốt, hạnh phúc và yên bình. Vì thế, BĐS ven sông mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ sở hữu. Đó là lý do các căn biệt thự đơn lập, song lập view sông, hồ luôn đắt đỏ, được giới nhà giàu ưa chuộng.

Thứ hai, người giàu đặc biệt quan tâm đến kiến trúc căn nhà: Một căn nhà bán được cho giới thượng lưu đòi hỏi phải có kiến trúc đặc biệt sáng tạo, thậm chí độc lạ. Trong đó, yếu tố hài hoà với thiên nhiên luôn được coi trọng. Theo chuyên gia Colliers Việt Nam, để đáp ứng những yêu cầu này, đơn vị thi công sẽ phải nghiên cứu rất kỹ không gian xung quanh, địa hình địa thế và cả quan điểm thẩm mĩ của chủ nhân.

Thứ ba, yếu tố cộng đồng cùng đẳng cấp: Được sinh sống cùng khu với những cư dân thành công, có vị thế trong xã hội sẽ được người giàu ưu tiên vì họ sẽ dễ dàng có thêm các mối quan hệ giá trị, giúp công việc kinh doanh thêm thuận lợi. Điều này thể hiện đẳng cấp, vị thế của bản thân. Khu đô thị xây dựng nổi bật yếu tố này, sẽ được giới nhà giàu chú ý.

Thứ tư, khả năng thuận lợi di chuyển, ngay cả bằng đường sông: Đây cũng là điều dễ thấy tại các khu compound quy mô lớn thuộc khu ven Tp.HCM. Khi nhà giàu ở trong các khu tách biệt, họ có thể di chuyển vào trung tâm bằng du thuyền một cách dễ dàng. Trong đó, dự bán có yếu tố an ninh đảm bảo, tiện ích xung quanh luôn đủ đầy, sẽ được người có tiền săn đón, sẵn sàng “xuống tiền”.