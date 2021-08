Thêm vụ tàu chở dầu bị cướp ngoài khơi UAE, Iran lại đứng trước mũi sào chỉ trích

Chính phủ Oman hôm qua (4/8) đã đưa ra xác nhận chính thức đầu tiên về vụ tàu chở dầu Asphalt Princess bị cướp trên biển Arab, sau khi cơ quan thương mại hàng hải của Anh thông báo về vụ việc này. Hải quân Oman nhanh chóng triển khai một số tàu để đảm bảo an ninh tại các vùng biển quốc tế. Trước đó, một số nguồn tin an ninh hàng hải cho rằng, các lực lượng bị nghi do Iran hậu thuẫn đã tấn công tàu Asphalt Princess đang chở nhựa đường và bitum tới Sohar- một cảng ở phía bắc Oman - quốc gia láng giềng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.



Sau vụ việc, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, thuộc Hải quân Anh, đã khuyến cáo các tàu đi qua khu vực này phải "hết sức thận trọng". Văn phòng Ngoại giao Anh ra tuyên bố cho biết họ đang khẩn trương điều tra sự cố đối với con tàu nói trên. Nước này cũng đang có kế hoạch trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vài ngày tới sẽ đưa ra vụ việc nghi ngờ Iran dùng máy bay không người lái tấn công tàu chở dầu gây chết người.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định, phía Mỹ cũng đã nắm được thông tin về sự cố hàng hải mới nhất liên quan tới tàu Asphalt Princess. Song hiện còn quá sớm để đưa ra các tuyên bố cụ thể về vụ việc.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng những kẻ tấn công đã rời khỏi con tàu mang cờ Panama. Chúng tôi tin rằng vụ việc có liên quan tới Iran nhưng hiện tại chúng tôi không thể xác nhận điều này. Bộ chỉ huy trung tâm lực lượng hải quân Mỹ và Bộ Quốc phòng sẽ có thêm nhiều thông tin về vụ việc", người phát ngôn Ned Price nói.

Phía Israel cũng đang tích cực kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên Hợp Quốc đưa ra phản ứng trước các vụ tấn công nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế mà Israel đã chỉ đích danh Iran có dính líu. Trước hàng loạt những cáo buộc và nghi ngờ nhằm vào Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Hồi giáo này Saeed Khatibzadeh trong cuộc họp báo vào sáng qua đã mô tả việc các tàu hàng bị uy hiếp trên vịnh Oman là hành động đáng ngờ, đồng thời kêu gọi các nước không nên tham gia vào âm mưu gây bất ổn trong khu vực nhằm chống lại Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran gọi các cáo buộc như vậy là hành động khiêu khích và không chính xác, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ đối với bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào nước này.

Tình hình ở vùng Vịnh ngày càng xấu đi rõ rệt trong vài tháng qua, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang và cuộc chiến tàu chở dầu nổ ra tại khu vực chiến lược này. Các bên vẫn "lời qua tiếng lại", không ngừng đổ lỗi cho nhau khi các mối đe dọa về hàng hải ngày càng gia tăng. Liên tiếp các vụ bắt giữ và tấn công nhằm vào những tàu chở dầu là minh chứng rõ nhất cho thấy xung đột vũ trang có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu các bên liên quan không giữ được “cái đầu lạnh”, một bước đi sai dù nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ để các bên đẩy căng thẳng lên một mức mới một khi mâu thuẫn về lợi ích của các bên tại khu vực chưa được giải quyết./.