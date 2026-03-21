Thêm thủ đoạn lừa mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến hoạt động mua bán qua livestream. Các đối tượng lợi dụng thói quen người xem để lại số điện thoại công khai trong phần bình luận để tiếp cận, giả mạo và chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội, nhiều khách hàng thường để lại số điện thoại nhằm được tư vấn, chốt đơn hoặc nhận ưu đãi. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu tiến hành thu thập thông tin liên hệ ngay tại phần bình luận.

Sau khi có được số điện thoại, chúng chủ động gọi điện, mạo danh người bán hàng hoặc đơn vị vận chuyển. Đối tượng thường thông báo khách hàng đã đặt đơn thành công, trúng chương trình ưu đãi hoặc được miễn phí vận chuyển, từ đó yêu cầu xác nhận đơn hàng.

Người dân cần cẩn thận với tình trạng mạo danh ship hàng để lừa đảo. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, các cuộc gọi này thường đi kèm với việc thúc giục, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân vội vàng làm theo hướng dẫn. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí giữ đơn, phí vận chuyển hoặc đề nghị cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng. Trong một số trường hợp, chúng còn gửi đường link lạ, yêu cầu người dùng truy cập để “xác nhận đơn hàng”, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý chủ quan và thói quen mua sắm trực tuyến của người dân.

Dấu hiệu nhận biết của hình thức lừa đảo này gồm:

- Cuộc gọi có nội dung thúc giục, yêu cầu chốt đơn nhanh trong thời gian ngắn.

- Yêu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống chính thức của nền tảng bán hàng.

- Thông báo ưu đãi, quà tặng bất thường, không trùng khớp với nội dung livestream.

- Không có xác nhận qua tin nhắn hoặc tài khoản chính thức của người bán.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua sắm trực tuyến. Người dùng không nên công khai số điện thoại trong phần bình luận livestream; thay vào đó, cần liên hệ trực tiếp với người bán qua fanpage hoặc gian hàng chính thức.

Đồng thời, tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cuộc gọi nào không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần chủ động xác minh với người bán qua kênh chính thức để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo.