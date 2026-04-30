Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo, ai cũng có thể là nạn nhân

Cơ quan chức năng vừa phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp về một phương thức lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi nhắm vào hàng triệu người dùng ứng dụng Zalo. Theo ghi nhận từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, tình trạng đánh cắp tài khoản mạng xã hội để mạo danh vay mượn tiền đang bùng phát với những kịch bản ngày càng khó lường. Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối giữa những người thân quen trong danh bạ, các đối tượng tội phạm đã chiếm đoạt thành công số lượng lớn tài sản chỉ bằng những dòng tin nhắn ngụy tạo.

Điểm mấu chốt khiến thủ đoạn này trở nên đặc biệt nguy hiểm nằm ở cách kẻ gian khóa chặt quyền kiểm soát của chính chủ nhân tài khoản. Cụ thể, sau khi dùng các thủ thuật dụ dỗ nạn nhân đăng nhập vào thiết bị lạ, đối tượng sẽ liên tục kích hoạt chức năng "quên mật khẩu" trên hệ thống. Việc yêu cầu cấp lại mật khẩu dồn dập trong một thời gian ngắn sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ tự động của Zalo, dẫn đến việc tính năng gửi mã xác minh OTP về số điện thoại gốc bị đóng băng hoàn toàn trong vòng 24 giờ. Bằng cách này, kẻ gian đã tạo ra một khoảng thời gian vàng để tự do thao túng tài khoản, trong khi nạn nhân hoàn toàn bất lực, không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào để khôi phục quyền truy cập.

Để đưa nạn nhân vào tròng và chiếm được tài khoản ban đầu, các băng nhóm lừa đảo thường giăng bẫy thông qua việc gửi các mã QR lạ ngụy trang dưới vỏ bọc nhận quà tặng, cập nhật thông tin hệ thống hoặc nhờ nhấp vào đường link bình chọn cho các cuộc thi trực tuyến. Táo tợn hơn, chúng còn trực tiếp giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của nền tảng để yêu cầu người dùng cung cấp mã xác thực. Ngay khi làm chủ được tài khoản, chúng lập tức rải tin nhắn đến toàn bộ danh bạ, bịa đặt các tình huống khẩn cấp như đang đi cấp cứu, gặp tai nạn giao thông hoặc cần xử lý công việc gấp để thúc ép người nhà nhanh chóng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Trước tính chất phức tạp của loại tội phạm này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thiết lập ngay hàng rào bảo vệ vững chắc cho không gian mạng cá nhân bằng cách kích hoạt tính năng xác thực hai lớp. Nguyên tắc sống còn là tuyệt đối không quét các mã QR không rõ nguồn gốc, không nhấp vào liên kết lạ và không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Khi nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền từ người quen, người dân bắt buộc phải gọi điện thoại di động trực tiếp để xác minh bằng giọng nói, tuyệt đối không thực hiện giao dịch chỉ dựa trên những dòng tin nhắn chat. Trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập hoặc đã lỡ chuyển tiền cho kẻ gian, nạn nhân cần khẩn trương lưu giữ toàn bộ chứng từ, lịch sử trò chuyện và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp can thiệp, xử lý kịp thời.