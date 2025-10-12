Thêm tác hại từ ô nhiễm không khí

Theo tờ Straits Times (Singapore) ngày 10-10, nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vệ tinh và thời tiết trong 10 năm qua trên khắp Đông Nam Á, theo đó cho thấy các cơn bão trong điều kiện ô nhiễm làm lượng mưa tăng tới 50%. Dữ liệu cũng cho thấy các cơn bão mạnh đang xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn.

Ngoài việc đốt cỏ và rơm rạ, các nguồn phát thải do con người gây ra còn đến từ khu vực đô thị và công nghiệp, chẳng hạn như khí thải từ phương tiện giao thông và đốt nhiên liệu trong nhà để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Một đám cháy lan ra cánh đồng than bùn ở huyện Ogan Ilir, tỉnh Nam Sumatra - Indonesia hồi tháng 7. Ảnh: AP

Các phát hiện từ cuộc nghiên cứu có thể được dùng để nâng cao năng lực dự báo thời tiết, vốn hiện vẫn phụ thuộc vào các mô hình còn hạn chế trong việc dự đoán lượng mưa. "Các hệ thống dự báo rất quan trọng vì nếu chúng ta có thể dự đoán được mưa lớn, người dân sẽ có thể bảo vệ tài sản của mình tốt hơn" - ông Steve Yim, Giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu và sức khỏe môi trường thuộc Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) và là người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, nhận định.

Ông Yim cho biết nhóm nghiên cứu của ông đang phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo mưa chính xác hơn. Trong khi đó, chuyên gia Matthias Roth tại Khoa Địa lý Trường ĐH Quốc gia Singapore - người không tham gia vào nghiên cứu trên - nhận định công trình này có thể giúp cải thiện dự báo thời tiết khắc nghiệt, độ chính xác của mô hình khí hậu và chính sách về chất lượng không khí.