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Thêm quốc gia được quyền sản xuất pháo tự hành K9 Thunder

Sao Đỏ
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GD&TĐ - Việc Hàn Quốc sẵn sàng cho đối tác sản xuất theo giấy phép là một nguyên nhân khiến pháo tự hành K9 Thunder liên tiếp có hợp đồng mới.

Công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận hợp tác với Generation 5 Holding để triển khai sản xuất nội địa tại UAE và bán pháo tự hành K9 Thunder cỡ 155mm cho thị trường Trung Đông. Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra trong khuôn khổ triển lãm Eurosatory 2026 tại Paris.

Các bên đã đưa ra một ý tưởng quan trọng trong dự án đó là chuyển một phần chu trình sản xuất đến gần hơn với khu vực của khách hàng.

Trọng tâm là khả năng xây dựng cơ sở sản xuất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, tận dụng nền tảng công nghiệp địa phương và năng lực kỹ thuật của Generation 5 Holding.

Thỏa thuận này không chỉ dự kiến việc cung cấp các hệ thống pháo binh, mà còn hướng đến việc từng bước hình thành một chu trình sản xuất và dịch vụ hoàn chỉnh trong khu vực.

Hanwha Aerospace có kế hoạch chuyển giao một phần quy trình công nghệ và hợp tác với các đối tác từ UAE trong việc lắp ráp, bảo trì và hiện đại hóa hơn nữa hệ thống pháo binh này.

Sản xuất pháo tự hành K9 Thunder 155mm.

Công ty Hàn Quốc coi cách tiếp cận này là một công cụ để củng cố vị thế của mình tại thị trường Trung Đông.

Khách hàng trong khu vực có thể tiếp cận sản xuất và dịch vụ mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào hậu cần ở xa, đồng thời ngành công nghiệp địa phương xây dựng được năng lực trong lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng hạng nặng.

Điều đáng chú ý là ngoài khả năng sản xuất các loại pháo tự hành này tại UAE, công ty Hàn Quốc cũng đang tích cực chuyển giao hoạt động chế tạo và lắp ráp sang Ai Cập.

Theo các điều khoản của hợp đồng, Hanwha Defense sẽ giao lô pháo tự hành K9A1 EGY sản xuất tại Hàn Quốc đầu tiên vào năm 2024. Một phần pháo tự hành sẽ được sản xuất tại Ai Cập sau khi chuyển giao công nghệ cho nhà máy quân sự quốc doanh và công ty Abu Zaabal.

Hanwha Defense cam kết cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ khác nhau, bao gồm đào tạo nhân sự và bảo trì. Công ty cũng sẽ sản xuất các loại pháo tự hành này cho thị trường châu Âu tại Romania. Cơ sở mới dự kiến sẽ là địa điểm sản xuất đầu tiên của họ tại châu Âu.

Theo Militarnyi
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