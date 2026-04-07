Thêm phim có Mai Thu Huyền lỗ nặng, rời rạp

Đỗ Quyên |

TPO - Với doanh thu chỉ hơn 1,7 tỷ đồng, bộ phim “Bus: Chuyến xe một chiều” bị đưa vào danh sách phim Việt thua lỗ nặng nhất từ đầu năm 2026.

Riêng ngày 7/4, phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều chỉ bán được 6 vé từ hai suất chiếu, thu vỏn vẹn 290.000 đồng. Những ngày cuối, tác phẩm chỉ còn duy trì vài suất chiếu nhỏ giọt trước khi rút hoàn toàn vào ngày 10/4.

Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim thu về hơn 1,7 tỷ đồng, đưa tác phẩm vào nhóm phim Việt thua lỗ nặng nhất năm 2026. Đây là kết cục không bất ngờ bởi ngay từ tuần đầu ra mắt, Bus: Chuyến xe một chiều đã có màn khởi đầu kém kỳ vọng.

- Ảnh 1.

Mai Thu Huyền và Huỳnh Minh Kiên cùng đóng phim Bus: Chuyến xe một chiều.

Số suất chiếu hạn chế, đi kèm phản hồi tiêu cực về chất lượng khiến doanh thu nhanh chóng chững lại sau mốc khoảng 1,6 tỷ đồng. Sang tuần thứ hai, tác phẩm gần như không bán được vé và cắt dần suất chiếu.

Việc rời rạp chỉ sau hơn hai tuần cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Tháng 4, hàng loạt phim nội địa nối nhau ra rạp gồm Song hỷ lâm nguy, Bẫy tiền: Cú lừa tiền tỷ, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Trùm sò, Anh hùng, Heo năm móng Đại tiệc trăng máu 8.

Trong guồng quay dày đặc ấy, những phim yếu nhanh chóng bị đào thải. Hiện tại, đứng đầu doanh thu phòng vé ngày là Hẹn em ngày nhật thực với khoảng 2,5 tỷ đồng trên 3.200 suất chiếu. Các phim như Song hỷ lâm nguy hay Quỷ nhập tràng 2 cũng duy trì sức bán ổn định. So với mặt bằng này, Bus: Chuyến xe một chiều gần như không có chỗ đứng.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở “lịch chiếu khắc nghiệt”. Bản thân bộ phim cũng không tạo được lực kéo cần thiết.

Chọn đề tài kinh dị học đường, tác phẩm ban đầu gây tò mò với câu chuyện về nam sinh Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) và cô bạn bí ẩn Mây (Huỳnh Minh Kiên). Tuy nhiên, yếu tố kinh dị chỉ dừng ở lớp vỏ. Phim chuyển nhanh sang màu sắc thanh xuân, rồi lại cố gắng cài cắm thông điệp bạo lực học đường.

Sự lưng chừng khiến mạch phim rơi vào trạng thái nửa vời. Kịch bản rời rạc, thiếu cao trào, cộng thêm cách kể chuyện bị đánh giá cũ khiến tổng thể giống web-drama hơn là tác phẩm điện ảnh.

Diễn xuất của dàn diễn viên trẻ gây tranh cãi, trong khi những gương mặt quen thuộc như Vân Trang xuất hiện hạn chế. Yếu tố kỹ xảo và âm thanh - vốn là “vũ khí” của dòng phim kinh dị - lại trở thành điểm trừ.

Điều đáng chú ý là bất chấp kết quả không như kỳ vọng của phần đầu, đạo diễn Luk Vân vẫn lựa chọn đi tiếp với dự án. Theo chia sẻ, phần hai của Bus: Chuyến xe một chiều đã hoàn thiện đề cương kịch bản và tìm được nhà đầu tư.

Nữ đạo diễn định hướng mở rộng câu chuyện theo dạng “vũ trụ” nhiều phần, mỗi phần khai thác bối cảnh và lát cắt khác nhau của đời sống. Hai nhân vật được giữ lại là ông Ấn (tài xế xe bus) và Huy (Lê Hoàng Long) - người đóng vai trò dẫn dắt xuyên suốt mạch phim. Luk Vân khẳng định “làm phim tới già”, bất kể dự án thắng hay thua ngoài rạp.

Với Mai Thu Huyền, đây là lần thứ hai liên tiếp cô góp mặt trong một dự án thất bại phòng vé. Trước đó, Đóa hoa mong manh - do chính cô đạo diễn và tham gia diễn xuất - cũng rút rạp sớm với doanh thu chỉ khoảng 430 triệu đồng. Khi ấy, nữ diễn viên cho rằng phim bị hạn chế suất chiếu. Tuy nhiên, giới chuyên môn và khán giả nhận xét bộ phim còn bộc lộ nhiều hạn chế.

