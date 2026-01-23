Thêm nhiều nghệ sĩ bị gọi tên vụ tiểu thư tài phiệt bị bắt

Dư luận lo ngại về vụ bê bối mới trong showbiz Hàn Quốc sau khi Hwang Hana, bạn gái cũ của ca sĩ Park Yoo Chun, bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến ma túy. Cô được cho là đã đề cập đến những người nổi tiếng khác trong quá trình điều tra.

Theo Viện Kiểm sát quận Suwon, Hwang Hana, 37 tuổi, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn sữa Namyang Dairy Products, đã bị truy tố và tạm giam từ ngày 20/1 vì vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy.

Cơ quan chức năng cho hay Hana bị cáo buộc đã xúi giục hai người quen sử dụng methamphetamine tại căn hộ ở quận Gangnam, Seoul vào tháng 7/2023. Cô trực tiếp tiêm chất cấm này cho họ.

Hwang Hana được cho là đã khai thêm nhiều nghệ sĩ dính líu đến bê bối ma túy.

Sau khi cảnh sát bắt đầu khám xét một trong những đồng phạm bị tình nghi, Hana rời Hàn Quốc sang Thái Lan ngay ngày hôm sau. Sau khi biết hộ chiếu của mình đã bị vô hiệu hóa và đang nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol, cô vẫn không quay về mà còn nhập cảnh trái phép vào Campuchia, theo phía công tố.

Hwang Hana ở nước ngoài cho đến cuối năm 2025. Sau đó cô bày tỏ ý định ra đầu thú. Tiểu thư tài phiệt bị cảnh sát bắt giữ ngay trên chuyến bay của Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Phnom Penh.

Cơ quan điều tra cũng cho biết đã xác nhận việc Hwang Hana tìm cách thuyết phục các đồng phạm đưa ra lời khai có lợi cho mình. Công tố viên cho hay Hana từng liên hệ với họ để xin lời khai có lợi.

Không lâu sau khi bị bắt, Hwang Hana đã nộp các bản tường trình bằng văn bản và ghi âm thông qua luật sư, trong đó các đồng phạm được cho là đã thay đổi lời khai trước đó. Kết quả điều tra bổ sung xác định những lời khai sửa đổi này hoàn toàn sai sự thật. Một đồng phạm còn nói họ đã nhận được các tin nhắn mang tính đe dọa từ Hwang Hana.

Hana phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định cô chỉ có mặt tại hiện trường và không trực tiếp sử dụng hay tiêm ma túy cho người khác.

Theo phóng viên Oh Hyuk Jin của Xportsnews , Hwang Hana đã nhắc đến tên nhiều nghệ sĩ trong quá trình thẩm vấn.

Phát biểu trên kênh YouTube Jirit Jirit, phóng viên Oh cho biết các điều tra viên đã xác định được thời điểm và địa điểm cụ thể của những lần sử dụng ma túy, dù bằng chứng vật chất còn hạn chế.

Theo Oh Hyuk Jin, Hwang Hana đã cung cấp cho cơ quan điều tra tên của nhiều nghệ sĩ, bao gồm cả nam lẫn nữ. “Có vẻ như cô ấy tin rằng việc khai ra tội danh của người khác có thể giúp giảm nhẹ hình phạt và đã lựa chọn những cá nhân mà cơ quan chức năng có thể đã nắm giữ một số chứng cứ nhất định”, nhà báo này nhận định.

Nếu những thông tin trên được xác thực, giới quan sát cho rằng ngành giải trí Hàn Quốc có thể một lần nữa rung chuyển bởi một cuộc điều tra ma túy trên diện rộng.

Hwang Hana không phải cái tên xa lạ với các bê bối liên quan đến ma túy. Năm 2019, cô từng bị tuyên án một năm tù nhưng cho hưởng án treo hai năm vì nhiều lần sử dụng methamphetamine trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 9/2015 cùng những người quen, trong đó có bạn trai khi đó là Park Yoo Chun. Sau đó, Hwang Hana tiếp tục bị kết án thêm một năm tám tháng tù vì tái phạm trong thời gian thử thách.

Trước khi trở về Hàn Quốc, Hana có sống cuộc sống xa hoa tại Thái Lan và Campuchia trong thời gian lẩn trốn. Một số nguồn tin còn cho biết cô đã sinh con trong giai đoạn này.