Thêm nhiều đối tượng trong băng nhóm chém chết Quân "xa lộ" ra đầu thú

Ngày 10/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 5 đối tượng liên quan đến cái chết của Mai Văn Quân (hay gọi là Quân "xa lộ", Quân "khùng", SN 1965, trú quận Thủ Đức) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.



Nhóm đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương (hay gọi là Sử, SN 1986), Vương Vũ Hoàng (hay gọi là Tâm Chùa, SN 1990), Phan Thanh Giàu (hay gọi là Ba Đen, SN 1990), Nguyễn Duy Khải (hay gọi là Bi, SN 1999) và Lê Minh Tiến (hay gọi là Đỏ, SN 2002, cùng trú quận Thủ Đức).

Trước đó, ngày 8/11, công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm: Võ Thùy Linh (SN 1991, đối tượng cầm đầu), Ty Thanh Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung (SN 1985, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo điều tra, Linh và Trung có mâu thuẫn trong việc làm ăn nên mâu thuẫn. Linh cho rằng Trung nợ mình 35 tỷ đồng còn Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỷ đồng. Sau đó, cả 2 nhờ các đối tượng giang hồ để giải quyết.

Tối 4/11, Linh và Sử cùng 2 đàn em của Sử là Tài, Nhàn đến 1 quán nhậu ở quận Thủ Đức. Sau đó, Linh kể cho Sử việc Trung nợ tiền và Sử biết được Trung là đàn em của Hoàng "điên". Sử điện cho Hoàng "điên" kể và nhắc nhở Trung phải trả nợ cho Linh.

Hoàng "điên" trả lời là không nên tin lời Linh và nói Linh đang mắc nợ Trung 40 tỷ đồng. Lúc này, Trung đi ngang qua quán nhậu thấy xe Linh nên gọi cho Quân "xa lộ" đến nói chuyện.

Hình ảnh Quân bị truy sát.

Khoảng 22h cùng ngày, Linh cùng 3 người ra xe ô tô về thì Quân "xa lộ" chặn xe và dùng gậy đập vào xe đang chạy. Quân đuổi theo và đe doạ Linh. Linh nói tài xế chạy đi. Quân nhắn tin cho Linh là nếu muốn gặp nói chuyện thì tới quán karaoke Nice Vip ở đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Linh cùng Sử gọi cho khoảng 20 đàn em mang theo hung khí. Khi vừa đi tới nơi, nhóm thấy Quân "xa lộ" nên xông vào đuổi chém khiến Quân gục tại chỗ. Sau đó, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Linh cho nhóm đàn em đi 4 xe ô tô xuống TP.Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đồng Nai; tỉnh Bình Phước để ẩn náu. Linh gọi cho 1 người anh tên Võ Trường Giang để xuống đây tiếp tế tiền bạc, thuê nhà cho nhóm đối tượng. Về phần Linh, cô ta tính tẩu thoát ra nước ngoài.

Khi nữ Việt Kiều đang ở sân bay thì công an phát hiện nên bắt giữ đưa về trụ sở. Tiếp đó, công an bắt giữ lần lượt các đối tượng gây án.

Riêng Sử, Tâm Chùa, Ba Đen, Bi, Đỏ biết công an truy xét nên ngày 9/11 đã tới công an đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.