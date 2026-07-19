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Thêm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại trại nuôi lợn ở Thanh Hóa

Phạm Trường
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Sau thời gian điều trị, anh T.Đ.C và anh N.V.T không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong vào sáng 19/7, nâng số người tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) lên thành 5 người.

Trưa 19/7, lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra tại trang trại lợn của Công ty TNHH DABACO (đóng ở thôn Trường Giang), đến nay đã có 5 người tử vong, 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo lãnh đạo địa phương, vào khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V, công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty.

Trang trại lợn của Công ty TNHH DABACO ở xã Thạch Quảng. Ảnh: ﻿Q.T.

Trong quá trình làm việc, anh V. bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt thở. Phát hiện sự việc, anh T.V.L cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Tuy nhiên, những người tham gia cứu hộ cũng có biểu hiện bị ngạt và nhanh chóng được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm để cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thạch Quảng đã khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời huy động Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế cùng các lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường, tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn, sơ cứu và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Đến 23h50 cùng ngày, có 7 công nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T.

Hai nạn nhân khác là T.Đ.C và N.V.T sau thời gian điều trị, cũng không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong vào sáng 19/7, nâng số người tử vong trong vụ việc lên 5 người. Hiện còn 2 người đang được điều trị là T.V.H và P.V.H.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường xảy ra vụ việc, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Trại lợn nằm sâu trong thung lũng ở xã Thạch Quảng.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu doanh nghiệp không tự ý di chuyển tài sản, sửa chữa hoặc làm thay đổi hiện trường, trừ trường hợp cần thiết để cứu người hoặc phòng ngừa nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.

“Đây là vụ tai nạn lao động có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hiện, xã đã phối hợp với doanh nghiệp thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và những người đang điều trị. Đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

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Công an tỉnh Thanh Hoá

Công ty TNHH DABACO Thanh Hoá

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thuỷ

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