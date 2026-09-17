Thêm một thương hiệu xe châu Âu 111 năm tuổi phải tìm đến người Trung Quốc cho 'mục tiêu sống còn'

Doanh số của thương hiệu này đã giảm 80% so với thời đỉnh cao trong khi lỗ hoạt động trong năm 2025 là gần 200 triệu euro.

Maserati GranTurismo Folgore.

Bước chuyển mình của Maserati nhằm vực dậy thương hiệu thông qua quan hệ đối tác với Huawei và JAC Motors đang chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang lập kế hoạch cụ thể. Theo các nguồn tin trong ngành được Future Cars Daily trích dẫn, nhà sản xuất xe sang Ý này đã hoàn tất kế hoạch cho hai mẫu xe điện (EV) mới: một chiếc SUV thuần điện cỡ trung-lớn và một chiếc xe GT thuần điện cỡ lớn.



Các mẫu xe này được thiết kế để lấp đầy những khoảng trống cụ thể trên thị trường: chiếc SUV sẽ đóng vai trò bổ sung chiến lược cho mẫu Grecale Folgore hiện có, trong khi mẫu GT nhằm củng cố bản sắc cốt lõi và di sản thể thao của thương hiệu, phát triển dựa trên nền tảng của chiếc GranTurismo Folgore. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ với Future Cars Daily rằng các cuộc thảo luận hiện tại đang nghiêng về phương án ra mắt mẫu GT thuần điện trước tiên trong khuôn khổ hợp tác này.

Quan hệ đối tác này thể hiện sự tái cấu trúc về công nghệ, sản xuất, xây dựng thương hiệu và phân phối:

Huawei sẽ cung cấp nền tảng Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), bao gồm buồng lái thông minh, hệ thống lái tự động Qiankun ADS và công nghệ truyền động điện. Trong khi đó, JAC Motors tận dụng siêu nhà máy Maextro để đảm nhận khâu kỹ thuật và sản xuất xe còn Maserati đóng góp ngôn ngữ thiết kế với bề dày lịch sử hàng thế kỷ cùng mạng lưới bán hàng toàn cầu đã được thiết lập vững chắc.

Theo chiến lược "song hành thương hiệu", các mẫu xe này sẽ được bán dưới tên thương hiệu Maextro tại Trung Quốc, trong khi vẫn giữ lại logo Maserati mang tính biểu tượng cho các thị trường quốc tế.

Để cân bằng giữa hiệu quả chi phí và việc gìn giữ di sản xe sang, Maserati có kế hoạch áp dụng mô hình xuất khẩu SKD (Semi Knocked Down - lắp ráp bán hoàn chỉnh). Theo đó, phần khung xe thô (chưa sơn) sẽ được sản xuất tại nhà máy của JAC ở Hợp Phì (Trung Quốc) trước khi được vận chuyển sang Ý để lắp ráp hoàn thiện, bao gồm việc lắp đặt nội thất cao cấp và tinh chỉnh hệ thống khung gầm.

Các nguồn tin cho biết Maserati vẫn nắm quyền quyết định quan trọng đối với khâu phân phối quốc tế, trong đó Trung Đông, Ý, Pháp và Đức được xác định là các thị trường mục tiêu ban đầu. Chiến lược này cũng nhằm mục đích khôi phục năng lực sản xuất tại các nhà máy lâu đời của Maserati ở Cassino và Modena.

Cú bắt tay này diễn ra vào thời điểm mang tính bước ngoặt đối với Maserati. Trong năm 2025, lượng xe xuất xưởng toàn cầu của thương hiệu này đã giảm xuống dưới 8.000 chiếc - mức giảm 80% so với đỉnh điểm năm 2017 và là mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Tình hình tài chính cũng gặp nhiều khó khăn tương tự, với khoản lỗ hoạt động đã điều chỉnh là 198 triệu euro và biên lợi nhuận ở mức -27,3%.

Ông Antonio Filosa, CEO của Stellantis, trước đó đã thừa nhận sự cần thiết phải tìm kiếm các đối tác trong ngành để đảm bảo tương lai cho thương hiệu mà không cần phải bán lại. Bằng cách tích hợp công nghệ thông minh của Huawei và năng lực sản xuất của JAC, Maserati đặt mục tiêu khắc phục những hạn chế hiện tại về nghiên cứu & phát triển (R&D) cũng như chuyển đổi số, với hy vọng khôi phục lại vị thế trên thị trường xe sang toàn cầu.

JAC là nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Hợp Phì (Trung Quốc), đơn vị đã trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ việc sản xuất dòng xe cao cấp Maextro cho hệ sinh thái HIMA của Huawei.