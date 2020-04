Thêm một thôn tại Hà Nội bị cách ly, xác định hơn 100 người liên quan BN 266

Chiều 15/4, thông tin từ UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 266 tên L.M.H (trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến), hiện huyện đã lập 10 chốt liên quan để khoanh vùng, cách ly toàn bộ khu vực thôn này để xử lý ổ dịch.

Cụ thể, đã lập 10 chốt, trong đó, 5 chốt kiểm soát cách ly vòng ngoài do lực lượng công an huyện đảm hiệm, 5 chốt kiểm soát cách ly tại thôn Đông Cứu do Công an xã và các ban, ngành xã đảm nhiệm.

Cũng theo thông tin từ huyện, thôn Đông Cứu có 572 hộ với 1.896 nhân khẩu.

Về công tác điều tra dịch tễ, theo UBND huyện, điều tra của Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) phối hợp với Trung tâm y tế, Phòng y tế huyện, đã xác định trường hợp F1 của bệnh nhân 266 có 47 người, F2 có 60 người và F3 có 50 người.

Hiện đã lấy được 23 mẫu xét nghiệm của các trường hợp F1 liên quan tại thôn Đông Cứu.

Về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 266 được xác định như sau: Trong thời gian từ ngày 8/3 đến 10/3, bệnh nhân lên trông mẹ đẻ (quê Bình Lục, Hà Nam) điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai và cũng nhiều lần sử dụng dịch vụ căng tin của Bệnh viện.

Ngày 8/3, chồng của bệnh nhân H. là N.Đ.H có lên thăm mẹ, sau đó về nhà luôn bằng xe máy.

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn các khu vực liên quan.

Ngày 10/3, bệnh nhân đi về nhà bằng xe buýt không nhớ biển số xe, sau đó lấy hàng thêu tại nhà bà N.T B. cùng thôn Đông Cứu, tiếp xúc khoảng 30 phút và cả 2 có đeo khẩu trang.

Sau ngày 10/3, hai vợ chồng bệnh nhân không lên thăm mẹ lần nào.

Ngày 28/3, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND huyệnThường Tín về việc rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến 28/3, UBND xã Dũng Tiến chỉ đạo Trạm Y tế xã tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, phát hiện có trường hợp bệnh nhân 266.

Ngày 29/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Dũng Tiến yêu cầu bệnh nhân 266 ký cam kết tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, thời gian từ ngày 30/3 đến 13/4. Trong thời gian này bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Ngày 12/4, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu bệnh phẩm và12h30 ngay 14/4, CDC thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Công an huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã Dũng Tiến thực hiện ngay công tác khoanh vùng, cách ly, xử lý ổ dịch.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.