Thêm một thị trường Đông Nam Á đón Toyota Vios vào cuối tuần này

UMW Toyota Motor (UMWT) mới đây đã nhá hàng về mẫu xe Toyota Vios 2023 thế hệ mới. Theo đó, mẫu sedan hạng B này sẽ chính thức được trình làng vào ngày 26/2 tại thị trường Malaysia. Toyota Vios sẽ có những nâng cấp ấn tượng nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Accent hay Honda City.

Trong loạt ảnh rò rỉ, có thể thấy Vios hoàn toàn mới có nhiều tinh chỉnh. Cụ thể, xe sẽ được trang bị đèn pha dạng LED, đèn hậu mới. Bên cạnh đó, thiết kế phần đầu và đuổi xe cũng có nhiều thay đổi. Vios 2023 sẽ được trang bị mâm xe 17 inch tương tự như một số mẫu xe của Toyota được ra mắt ở thị trường Indonesia.

Toyota Vios 2023 được xây dựng trên nền tảng Daihatsu New Global Architecture (DNGA). Đây cũng là nền tảng cho nhiều loại xe bao gồm Perodua Axia, Daihatsu Ayla và Toyota Agya. So với người tiền nhiệm, Toyota Vios 2023 lớn hơn một chút so với trước đây với kích thước lần lượt là chiều dài 4.425 mm (+5 mm), chiều rộng 1.740 mm (+10 mm) và chiều cao 1.480 mm (+5 mm). Chiều dài cơ sở của Toyota Vios 2023 cũng tăng đáng kể 70 mm lên 2.620 mm, nhỉnh hơn một chút so với Honda City.

Tại thị trường Indonesia, Toyota Vios 2023 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2NR-VE 1,5 lít với Dual VVT-i, tạo ra công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Trong khi đó, tại Thái Lan, Toyota Vios 2023 được trang bị động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 3NR-VE 1,2 lít với công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Cả hai động cơ đều được kết hợp với hộp số CVT, mặc dù Indonesia có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp ở phiên bản cơ sở.

Trong khi đó, Toyota Vios 2023 sắp ra mắt tại Malaysia cũng sẽ sử dụng 2NR-FE (cũng với Dual VVT-i) với 107 PS và 140 Nm, nhưng điều này có thể sẽ được thay đổi thành 2NR-VE cho phiên bản dựa trên DNGA. Ở bản hiện hành, Toyota Vios đang được cung cấp với một danh sách đầy đủ các tính năng an toàn chủ động và thụ động (bao gồm cả AEB) và khả năng cao các tính năng này sẽ tiếp tục duy trì trên bản mới.

Tham khảo: Paultan