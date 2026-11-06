Thêm một Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp ngành điện bị bắt tạm giam vì sai phạm tại một dự án tỷ đô

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) vừa phát đi văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội liên quan đến nhân sự nội bộ cấp cao của doanh nghiệp.

Theo thông báo, ngày 04/11/2026, Thủy điện A Vương (AVC) tiếp nhận thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đã ban hành quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang, đương kim Phó Tổng Giám đốc công ty.

Việc khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Đình Quang nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến giai đoạn ông giữ chức vụ Phó Giám đốc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Đại diện Thủy điện A Vương khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm cá nhân của ông Phạm Đình Quang trong thời gian công tác tại đơn vị trước đây, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Trước đó, cơ quan điều tra đã mở rộng điều tra các sai phạm kinh tế xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, dẫn tới việc áp dụng biện pháp tố tụng đối với hàng loạt cá nhân liên quan qua các thời kỳ công tác tại đây.