Thêm một nước NATO nói Nga xâm phạm không phận, NATO củng cố phòng thủ sườn đông, Mỹ lên tiếng

Romania "tố" Nga xâm phạm không phận, điều F-16 ra theo dõi

Romania trở thành quốc gia thành viên NATO mới nhất thông báo về việc máy bay không người lái của Nga xâm nhập vào không phận.

Trước đó Ba Lan đã phải điều máy bay ra ứng phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới của Nga ngay trên biên giới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Romania 13/9 cho biết không phận của họ đã bị một máy bay không người lái xâm phạm trong một cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng ở nước láng giềng Ukraine. Romania đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 hôm 13/9 để theo dõi tình hình sau các cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Romania cho biết trong một tuyên bố.

Máy bay F-16

Các máy bay phản lực đã "phát hiện một máy bay không người lái trong không phận quốc gia" và theo dõi chiếc UAV này cho đến khi "biến mất khỏi radar" gần làng Chilia Veche của Romania.

Romania, quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu và NATO có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine, đã nhiều lần chứng kiến các mảnh vỡ máy bay không người lái của Nga rơi xuống lãnh thổ của mình kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Ba Lan cho biết họ và các đồng minh NATO đã triển khai trực thăng và máy bay khi máy bay không người lái của Nga tấn công Ukraine ở vị trí cách không xa biên giới của họ.

Do mối đe dọa từ máy bay không người lái, các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã đạt mức cảnh báo cao nhất, bộ chỉ huy quân sự nước này đăng trong một tuyên bố trên X.

Sau đó vào ngày thứ Bảy, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo rằng mức cảnh báo cao đã được dỡ bỏ.

NATO tăng cường phòng thủ sườn đông

Mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái cũng đã khiến Ba Lan triển khai máy bay và đóng cửa một sân bay ở thành phố Lublin, miền đông nước này vào thứ Bảy, ba ngày sau khi bắn hạ máy bay không người lái của Nga trên không phận của mình với sự yểm trợ của máy bay từ các đồng minh NATO.

Ba Lan và các nước NATO khác đã cảnh giác kể từ khi Warsaw cho biết gần 20 máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận của họ từ đêm thứ Ba đến thứ Tư tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cảnh báo rằng Nga đang mở rộng hoạt động máy bay không người lái và phương Tây cần đáp trả bằng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn và hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn.

Ông Zelensky lập luận rằng điều cần thiết để đáp trả là các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và một hệ thống phòng thủ tập thể.

NATO đã công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ cho sườn phía đông châu Âu vào thứ Sáu, sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái xâm phạm không phận, đây là những phát súng đầu tiên được biết đến do một thành viên NATO khai hỏa trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Mỹ lên tiếng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy tuyên bố việc máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong tuần này là không thể chấp nhận được, nhưng vẫn chưa rõ liệu Nga có cố tình đưa máy bay không người lái vào lãnh thổ Ba Lan hay không.

Hôm thứ Sáu, Ba Lan đã bác bỏ ý kiến của Tổng thống Donald Trump rằng các cuộc xâm nhập có thể là một sai lầm.

Hôm thứ Bảy, ông Trump tuyên bố sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga khi tất cả các quốc gia NATO đồng ý ngừng mua dầu từ Nga.

Tại Nga, một quan chức báo cáo rằng một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất của nước này, cách tiền tuyến Ukraine 1.400 km (870 dặm).

Máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn và gây thiệt hại nhỏ tại tổ hợp, thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Nga Bashneft, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa, miền trung nước Nga.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Kể từ khi Moscow phát động cuộc chiến dịch quân sự toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022, Kiev đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho cuộc xung đột của Điện Kremlin thông qua ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.