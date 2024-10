Thêm một nước ASEAN điều tra thông tin nho Shine Muscat nhiễm thuốc trừ sâu

Mối lo ngại về loại quả phổ biến này đã nổi lên trong tuần qua trong bối cảnh các báo cáo từ Thái Lan cho biết đã tìm thấy mức thuốc trừ sâu cao bất thường trong nhiều mẫu.

Để trả lời các câu hỏi của Đài CNA (Singapore), Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã xét nghiệm thuốc trừ sâu trong nho Shine Muscat và không phát hiện ra mức dư lượng gây lo ngại về an toàn thực phẩm.

"SFA sẽ tiếp tục xét nghiệm và theo dõi tình hình để bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

SFA cho biết thêm rằng họ có các quy định để hạn chế lượng hóa chất được phép còn lại, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, có thể còn trong thực phẩm. Cơ quan này cũng thường xuyên tiến hành xét nghiệm thuốc trừ sâu trong thực phẩm, bao gồm các loại trái cây như nho Shine Muscat.

Nho Shine Muscat bán tại Singapore được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thực phẩm sẽ không được phép bán nếu không vượt qua các cuộc kiểm tra về an toàn thực phẩm và kiểm tra của SFA. Các sản phẩm thực phẩm, bao gồm nho Shine Muscat, cũng phải được nhập khẩu bởi các nhà nhập khẩu được cấp phép của SFA.

"Các nhà bán lẻ phải đảm bảo rằng thực phẩm họ bán có nguồn gốc từ các nguồn do SFA quản lý, được chế biến hoặc chế biến theo cách an toàn và hợp vệ sinh, và không gây ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm", cơ quan quản lý Singapore cho biết.

Trước đó, theo Bangkok Post , Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan đã cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nho Shine Muscat vào tuần trước, sau khi phát hiện hầu hết các mẫu mà họ kiểm nghiệm đều chứa dư lượng hóa chất độc hại vượt quá mức tối đa cho phép.

Trong số 24 mẫu được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm các cửa hàng trực tuyến và siêu thị, 23 mẫu chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép.

Chín mẫu được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi không xác định được quốc gia xuất xứ của 15 mẫu còn lại.

Singapore khẳng định nho Shine Muscat lưu hành tại nước này an toàn.

SFA cho biết trong tuyên bố của mình rằng nho Shine Muscat tại Singapore chủ yếu được nhập khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trả lời các câu hỏi của CNA, một phát ngôn viên của FairPrice Group (sở hữu chuỗi siêu thị tại Singapore - PV) cho biết họ thường xuyên kiểm tra chất lượng tất cả các sản phẩm của mình, bao gồm cả nho Shine Muscat, để đảm bảo rằng chúng đáp ứng "các tiêu chuẩn nghiêm ngặt" về độ tươi và an toàn.

"Trước sự cố gần đây ở Thái Lan, bộ phận an toàn thực phẩm của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ tiếp tục xem xét mọi thông tin có liên quan để đảm bảo tính an toàn liên tục của các sản phẩm của chúng tôi".

Chuỗi siêu thị này bán nho Shine Muscat có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

CNA cũng đã liên hệ với Cold Storage (một chuỗi siêu thị khác - PV) và nhà điều hành Giant Dairy Farm Group, Sheng Siong và Don Don Donki để biết thêm thông tin.

SFA cho biết người tiêu dùng có thể "đóng góp phần của mình" để đảm bảo rằng các loại trái cây họ mua là an toàn. "Rửa sạch trước khi ăn", cơ quan này cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc chà nhẹ bề mặt trái cây trong khi rửa có thể giúp loại bỏ cặn thuốc trừ sâu.

"Bóc vỏ trái cây có thể giúp loại bỏ cặn thuốc trừ sâu vì hầu hết cặn đều nằm trên bề mặt trái cây".

Malaysia cũng khẳng định nho Shine Muscat tại thị trường này an toàn

Trước đó, nước láng giềng của Singapore - Malaysia - cũng ra tuyên bố nho Shine Muscat tại nước này an toàn. Cụ thể, Bộ Y tế Malaysia cho biết không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu quá mức trên nho Shine Muscat nhập khẩu được thử nghiệm trong 4 năm qua, theo tờ FMT Malaysia.

Bộ này cho biết chỉ có bốn trong số 234 mẫu nho được phân tích từ năm 2020 đến tháng 9 năm nay không tuân thủ mức dư lượng tối đa. Không có trường hợp nào trong số này liên quan đến nho Shine Muscat.

Bộ cho biết lô hàng tiếp theo sẽ chỉ được phép vào nước này nếu dư lượng hóa chất không vượt quá mức cho phép.

Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) cho biết một mẫu nho Shine Muscat được phát hiện có chlorpyrifos. Ảnh minh hoạ.

Còn Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia (KPKM) sẽ tiến hành thêm các cuộc thanh tra liên quan đến các báo cáo về tình trạng nho Shine Muscat nhập khẩu vào nước này.

Bộ trưởng KPKM, Datuk Seri Mohamad Sabu cho biết các cơ quan liên quan, chẳng hạn như Cục Kiểm dịch và Kiểm tra Malaysia và Ban An toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp, sẽ tiến hành nghiên cứu và thanh tra.

Ông nhấn mạnh rằng KPKM sẽ xem xét mọi khía cạnh thông qua các cuộc thanh tra và nghiên cứu do các cơ quan liên quan tiến hành, cũng như tiến hành giám sát liên tục.

“Cho đến nay, KPKM chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về nho chứa dư lượng hóa chất quá mức”, hãng thông tấn Bernama (Malaysia) dẫn lời ông Datuk Seri Mohamad Sabu.

Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) cho biết một mẫu được phát hiện có chlorpyrifos - một loại thuốc trừ sâu bị cấm ở Thái Lan. 22 mẫu khác chứa 14 dư lượng hóa chất có hại vượt quá giới hạn an toàn là 0,01 mg/kg và 50 dư lượng thuốc trừ sâu khác, trong đó nhiều loại là thuốc trừ sâu có khả năng thẩm thấu vào nho, giúp chúng tươi lâu hơn.

Trong khi đó, 22 chất vẫn chưa được khai báo theo luật pháp Thái Lan như triasulfuron, cyflumetofen, tetraconazole và fludioxonil.