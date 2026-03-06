Thêm một nhân vật nổi tiếng chính thức trở thành ca sĩ

Mới đây, Châu Bùi đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình là MV "Big Girl Don't You Cry", với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Binz, Orange, MACHIOT, Rio, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Bùi Duy Ngọc, Bùi Trường Linh, Juky San, Ánh Sáng AZA, Hoàng Yến Chibi, Vũ Thảo My, Đinh Tiến Đạt, Tuimi, Hà Nhi, Hoàng Ku, Yeolan, Thể Thiên, Gigi Hương Giang,... Như vậy, Châu Bùi chính thức từ một fashionista trở thành ca sĩ và đi hát chuyên nghiệp.

Châu Bùi chia sẻ: "Âm nhạc là một phần ăn sâu vào máu kể từ khi tôi còn nhỏ, ba mẹ cũng gặp nhau trong không gian âm nhạc, lớn lên và bén duyên với nghệ thuật, niềm yêu thích với âm nhạc vẫn luôn tồn tại trong con người mình.

Đến với âm nhạc, tôi như có thêm một ngôn ngữ nữa để bộc bạch những tâm sự, những suy tư rất đời thường.

Tôi không mong mình có thể làm gì lớn lao, chỉ mong âm nhạc của mình có thể nhẹ nhàng chạm vào trái tim khán giả, giúp cuộc sống của mọi người trở nên dễ thở, tích cực một cách bình dị là đã đủ khiến tôi hạnh phúc.

Với tinh thần như thế, sản phẩm đầu tay của tôi mang đến cho người xem sự thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu đi những tầng lớp ý nghĩa khiến khán giả phải dừng lại và nghĩ suy".

Binz không giấu được sự tự hào khi là người thân thiết, chứng kiến quá trình theo đuổi âm nhạc của Châu Bùi. Anh chia sẻ: "Châu là người cầu toàn tới mức dành cả 4 tiếng chỉ để thu một câu hát". Đồng thời nam nghệ sĩ cũng gửi lời chúc cho sản phẩm âm nhạc đầu tay của Châu Bùi được đông đảo khán giả đón nhận.

"Big Girl Don't You Cry" là một sáng tác của Châu Bùi, viết cùng với Binz, do MACHIOT làm Music Producer. Ca khúc thuộc thể loại Afro-POP, một thể loại thịnh hành và rất được giới trẻ yêu thích ở trong nước và quốc tế.

Với "Big Girl Don't You Cry", Châu Bùi đã khéo léo mang câu chuyện trong một giai đoạn khó khăn về sức khỏe tinh thần của mình, tư duy từ nhỏ về những điều "con gái phải…" đến khi lớn lên và vỡ lẽ, đôi khi, con gái không nhất thiết phải sống như những "lời dạy" mới là tốt. Ca từ và giai điệu của "Big Girl Don't You Cry" như một lời an ủi, vỗ về gửi đến những cô gái còn đang gồng mình với những định kiến ngoài kia, được thả lỏng và thở sâu để được sống trọn vẹn trong từng giây phút của cuộc đời này.

"Big Girl Don't You Cry" là chương mở đầu cho chuỗi dự án âm nhạc của Châu Bùi trong năm 2026. Với thông điệp chung được định hình ngay từ sản phẩm đầu tay: Thương "Thân".

Châu Bùi chia sẻ: "Tôi tin rằng khi mỗi người biết yêu thương mình bằng cách đúng, mình sẽ biết cách để yêu những người xung quanh đúng hơn. Đó không phải là chiếc áo của trách nhiệm, của ràng buộc mà là của tình người. Tôi mong rằng âm nhạc của mình như hơi thở, bình dị nuôi dưỡng đời sống tinh thần của những tâm hồn muốn tìm kiếm sự bình yên".