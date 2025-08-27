Thêm một ngân hàng có vốn điều lệ vượt 1 tỷ USD

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết từ 2,46 tỷ lên 2,66 tỷ đơn vị. Trước đó, ngân hàng đã phân phối hơn 197,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ phát hành 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt qu sẽ nhận được 8 quyền) cho 22.008 cổ đông, còn lại 5.106 cổ phiếu lẻ sẽ được phân phối vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên.

Sau phát hành, vốn điều lệ của OCB tăng lên trên 26.630 tỷ đồng và trở thành ngân hàng thứ 14 trên sàn chứng khoán có vốn điều lệ trên 1 tỷ USD.

Trong nửa đầu năm, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 1.892 tỷ đồng, riêng quý II đạt mức 999 tỷ đồng, cao hơn 11,2% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của OCB đạt 308.899 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 190.789 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối năm ngoái. Huy động tiền gửi thị trường 1 đạt 153.940 tỷ đồng, tăng 8,1%.



