Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm cuối tháng 4/2024, một số đại lý Hyundai đang giảm mạnh cho mẫu MPV - Custin số VIN 2023.

Cụ thể, Hyundai Custin 1.5T đặc biệt hiện được đại lý chào bán với giá 885 triệu đồng, giảm 60 triệu đồng so với mức niêm yết. Trong khi đó, phiên bản 2.0T cao cấp giảm 80 triệu đồng xuống 919 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện. Giá bán thực tế và quà tặng sẽ khác nhau tùy vào chính sách từng đại lý.

Không những thế, trong tháng 4/2024, Hyundai Thành Công cũng đang áp dụng khuyến mãi cho dòng xe Custin. Khách hàng mua xe sẽ được lựa chọn hưởng 1 trong 2 gói ưu đãi gồm ưu đãi lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong 12 tháng (ân hạn nợ gốc lên tới 9 tháng tùy thuộc từng ngân hàng) hoặc hỗ trợ tài chính lên tới 50% lệ phí trước bạ.

Ảnh minh họa.

Ra mắt từ giữa tháng 9/2023, Hyundai Custin có 3 phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 2.0 cao cấp với giá niêm yết lần lượt 850 triệu, 945 triệu và 999 triệu đồng

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 mm x 1.850 mm x 1.725 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.055 mm. Khoảng sáng gầm xe không quá nổi bật ở mức 170 mm. So với các đối thủ cùng phân khúc, Hyundai Custin vượt trội khá nhiều so với Suzuki Ertiga (4.395 x 1.735 x 1.690 mm), lợi thế về chiều dài và chiều rộng so với Mitsubishi Xpander (4.595 x 1.790 x 1.750 mm) và Toyota Innova (4.735 x 1.830 x 1.795 mm).

Những trang bị nổi bật trên xe có thể kể tới như hệ thống đèn LED, vành 17 - 18 inch, cửa lùa bên sườn/cửa cốp chỉnh điện, ghế trước chỉnh điện/sưởi/làm mát, màn hình cảm ứng trung tâm 10,4 inch, 6 loa, phanh tay điện tử, cửa sổ trời kép, rèm chắn nắng cho hàng ghế sau, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa và cổng sạc cho 3 hàng ghế...

Ảnh minh họa.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Custin là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 2.0L Turbo GDi, cho công suất tối đa 236 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Thứ hai là động cơ 1.5L Turbo GDi, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Cả hai động cơ đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD.

Trang bị an toàn trên xe đa dạng như 6 túi khí, camera toàn cảnh 360, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA, đèn pha tự động thích ứng AHB, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn đường LFA, phòng tránh va chạm trước FCA, hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control và cảnh báo người lái mất tập trung DAW. Kết thúc tháng 3/2024, doanh số phân khúc MPV ghi nhận tăng trưởng rõ rệt ở hầu hết các mẫu xe thành viên với mức tương đối lớn. Mitsubishi Xpander chứng kiến doanh số bán hàng đạt 1.582 chiếc, tăng gần 150% so với 641 xe ở tháng liền trước. Mức tăng trưởng ấn tượng không chỉ giúp Xpander giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc, mà còn vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất thị trường tháng 3.

Vị trí á quân tiếp tục là Suzuki XL7 với 677 xe được chốt đơn, tăng 209% so với tháng 2. Toyota Veloz Cross cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi bán ra 569 xe, tăng tới 289%. Hyundai Custin đứng ở vị trí thứ 6 với doanh số 284 xe, tăng gấp 2,2 lần so với tháng trước đó. Tổng doanh số tích lũy kể từ đầu năm của mẫu MPV này đạt 665 xe.