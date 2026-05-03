Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Huỳnh Duy |

Thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID từ 1/7/2026.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 37/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đăng ký và kiểm định phương tiện, với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có việc tích hợp thêm dữ liệu giấy đăng ký xe trên ứng dụng VNeID. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 8/6/2026.

Theo quy định mới, người dân có thể nhận kết quả đăng ký xe qua nhiều hình thức linh hoạt, bao gồm: trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, tùy theo nhu cầu.

Từ ngày 8/6, dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic. (Ảnh minh hoạ)

Đáng chú ý, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp và hiển thị trên VNeIDVNeTraffic. Đây là bước tiến trong lộ trình số hóa giấy tờ, giúp người dân có thể sử dụng bản điện tử thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.

Thông tư cũng nêu rõ, trong trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì dữ liệu điện tử về chuyển quyền sở hữu phương tiện trên Cổng dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

VNeID là ứng dụng do Bộ Công an phát triển, xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh và dân cư, kết hợp hệ thống xác thực điện tử. Thời gian qua, ứng dụng này liên tục được nâng cấp, bổ sung nhiều tiện ích mới, hướng đến mục tiêu trở thành một “siêu ứng dụng” phục vụ người dân.

Hiện nay, “ví giấy tờ” trên VNeID đã tích hợp và hiển thị nhiều loại giấy tờ cá nhân như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú… Các giấy tờ điện tử này có giá trị tương đương bản vật lý và có thể dùng để xuất trình khi cần thiết.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cho phép người dân thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại nhà, bao gồm: cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú; khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh, khai tử… góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Huỳnh Duy

