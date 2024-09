Thêm hơn 30 sao Việt đồng lòng đóng góp hàng tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Những ngày qua, bà con tại các vùng bão Yagi đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc phải chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, sạt lở, lũ lụt. Hiện tại, mặc dù bão đã tan nhưng lũ quét, ngập lụt vẫn còn đang diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề.

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nhiều nghệ sĩ Việt công khai đóng góp vật chất về nguồn Ban cứu trợ Trung Ương của Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam với mục đích hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, cải thiện cuộc sống bà con vùng lũ lụt... Nhiều lời chúc, động viên tinh thần cũng được dàn sao Việt gửi đến người dân.

Tính từ sáng đến tầm 18h ngày 10/9, đã có thêm hơn 30 sao Việt công khai việc đóng góp tiền để góp chút sức nhỏ cho cộng đồng. Trong đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn góp 1 tỷ đồng, Mỹ Tâm 200 triệu đồng, Diệp Lâm Anh 50 triệu, nhóm nhạc LUNAS 150 triệu đồng, Lê Dương Bảo Lâm 100 triệu đồng... Hiện tại, con số chỉ riêng các nghệ sĩ đóng góp đã lên đến hàng tỷ đồng.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Xin góp một chút tấm lòng để chia sẻ những khó khăn mà bà con đang đối mặt. Thành tâm cầu nguyện mọi người được bình an và mọi điều tốt lành sẽ đến. Cảm ơn các Tri Âm đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn này với bà con. Tâm rất tự hào về các bạn! Mong sẽ có thêm nhiều sự đóng góp và chung tay nữa để bà con mình nhanh chóng vượt qua khó khăn mất mát này. Cố lên!".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn hưởng ứng lời phát động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nam ca sĩ âm thầm đóng góp 1 tỷ đồng

Trấn Thành chia sẻ: "Ngay lúc này, họ thật sự cần giúp đỡ. Chúng ta mỗi người hãy giúp 1 tay. Nhiều hành động nhỏ sẽ có kết quả lớn".

Lê Dương Bảo Lâm cũng góp 100 triệu để chung tay cùng bà con

Midu góp 100 triệu kèm chia sẻ: "Một chút tấm lòng chia sẻ khó khăn hướng về đồng bào vùng bão lũ, mong vơi bớt những nỗi đau và mất mát mà bà con đang phải trải qua"

Tóc Tiên liên tục chia sẻ những thông tin liên quan đến bão lũ, cô cũng đóng góp 150 triệu hỗ trợ bà con vùng bão Yagi

Mỹ Tâm nhanh chóng ra tay cứu trợ, đóng góp 200 triệu đồng

Quang Anh Rhyder góp 30 triệu đồng

Vợ chồng Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng chung tay 20 triệu đồng

Ca sĩ Isaac chung tay bằng cách đóng góp 100 triệu đồng

Phạm Quỳnh Anh không tiết lộ số tiền, gửi lời cầu mong bà con sớm vượt qua khó khăn

Đỗ Thị Hà cũng góp tiền nhưng không tiết lộ con số cụ thể

Hoàng Thuỳ Linh cũng nhanh chóng có động thái, lan toả tinh thần "lá lành đùm lá rách"

Á hậu Tường San lan toả thông tin gửi đóng góp cho bà con

Phạm Hồng Phước đóng góp 20 triệu đồng

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng gửi đến bà con 50 triệu đồng

Sam cho biết không nén được nước mắt, cô ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ 50 triệu đồng

Lâm Bảo Ngọc cũng góp 50 triệu

Hoa hậu Kỳ Duyên gửi một chút tấm lòng đến bà con khó khăn

Ca sĩ Phương Ly đóng góp 30 triệu đồng

MLee kêu gọi mọi người chung tay, riêng cô đã góp 20 triệu đồng

Minh Tú đã góp 20 triệu, chồng Tây cũng góp thêm 30 triệu

Hoa hậu H'Hen Niê trích 100 triệu để giúp đỡ những người khó khăn

Dù ở xa, Châu Bùi liên tục cập nhật tình hình và chuyển đóng góp 100 triệu đồng

Nhóm LUNAS cùng nhau chung tay 150 triệu đồng

Thiều Bảo Trâm góp 15 triệu đồng vào quỹ giúp đỡ đồng bào

Hương Tràm cho biết đã góp 100 triệu giúp đỡ bà con

MC Đại Nghĩa mua áo phao, lương thực gửi đến bà con vùng bão lũ

Vợ chồng Lý Hải đóng góp 200 triệu, mì gói và gạo

Theo ghi nhận trong ngày 9/9, đã có các sao Việt, các FC như Ninh Dương Lan Ngọc, Thanh Hằng, Thuỳ Tiên, Phí Phương Anh, Tùng Dương, Uyên Linh, Quốc Thiên, Puka - Gin Tuấn Kiệt... ủng hộ số tiền từ vài chục đến vài trăm triệu đồng để góp sức nhỏ cho cộng đồng. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thông báo sẽ dùng toàn bộ doanh thu của ca khúc sắp ra mắt để ủng hộ bà con vùng bão, lũ. CEO Bảo Hoàng xác nhận huỷ bữa tiệc chào đón các đại diện ở Miss Cosmo 2024 , chuyển nguồn kinh phí này sang hoạt động cộng đồng, số tiền này sẽ được trao đến tận tay bà con khó khăn trong thời gian tới.

Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 13 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã làm 146 người chết, mất tích (82 người chết, 64 người mất tích). Cụ thể, tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có 19 người chết, 36 người mất tích. Tỉnh Lào Cai có 19 người chết, 11 người mất tích, gồm: Bát Xát 10 người, Sa Pa 8 người, Bắc Hà 6 người, Si Ma Cai 4 người, Văn Bàn 2 người.

Tỉnh Yên Bái có 22 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất, gồm: Lục Yên 13 người, TP Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người. Tỉnh Quảng Ninh 9 người chết do bão và lũ. TP Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 8 người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Về số người bị thương lên tới gần 800 người, trong đó nhiều nhất ở tỉnh Quảng Ninh với 536 người, Hải Phòng 81 người, Hà Nội 10 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người… Bộ NN-PTNT cho biết hiện hoàn lưu của bão số 3 còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11-9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.