Thêm dòng pin sạc dự phòng bị thu hồi do nguy cơ cháy nổ

Sau đợt thu hồi hồi tháng 8, ESR vừa mở rộng phạm vi thu hồi thêm hàng chục nghìn sản phẩm pin sạc dự phòng HaloLock tại Mỹ và Canada do nguy cơ quá nhiệt, bốc cháy hoặc phát nổ.

Lần này, công ty cho biết có thêm 19.500 thiết bị ở Mỹ và 2.015 ở Canada nằm trong diện ảnh hưởng, nâng tổng số lượng sản phẩm bị thu hồi lên gần 54.000 chiếc. Trước đó, ESR đã từng thu hồi khoảng 24.000 thiết bị tại Mỹ và 9.900 tại Canada.

Những mẫu pin sạc dự phòng của ESR.

Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) và Health Canada, bốn mẫu pin thuộc dòng HaloLock bị ảnh hưởng gồm: 2G520, 2G505B, 2G512B và 2G505. Những sản phẩm này được bán từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2025 trên Amazon, website ESR và hệ thống Home Depot.

Nguyên nhân được xác định là do pin lithium-ion bên trong có thể sinh nhiệt quá mức, gây cháy nổ, đặc biệt khi sử dụng sạc không dây hoặc MagSafe gần iPhone. ESR cho biết đã ghi nhận 9 sự cố pin bốc cháy hoặc phát nổ, tuy chưa có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo.

Người dùng đang sở hữu các mẫu pin trên được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với bộ phận hỗ trợ ESR để nhận hoàn tiền. Để hoàn tất thủ tục, khách hàng cần gửi ảnh sản phẩm có ghi chữ “Recalled” (Đã thu hồi) bằng bút lông không phai. Sản phẩm chỉ nên được vứt bỏ sau khi nhận xác nhận hoàn tiền và hướng dẫn xử lý từ ESR, đồng thời tuân thủ quy định địa phương về chất thải nguy hại.

Tại Việt Nam, ESR được biết đến nhiều hơn với các phụ kiện điện thoại, đặc biệt là ốp lưng kiêm chân đế và ví da Magnetic HaloLock.