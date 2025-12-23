Thêm dầu vào lửa: Nàng dâu bất trị nhà Beckham đăng bài ẩn ý về gia đình, giữa lúc chồng "block" bố mẹ chồng

Giữa lúc mối quan hệ trong gia đình Beckham đang chạm đáy, Nicola Peltz - vợ của Brooklyn Beckham - bất ngờ có động thái khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nữ diễn viên 30 tuổi đã phá vỡ sự im lặng bằng một bài đăng đầy ẩn ý xoay quanh hai chữ "gia đình", đúng thời điểm thông tin Brooklyn chặn toàn bộ người thân ruột thịt lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế.

Ảnh: Getty Images

Theo đó, cuối tuần qua, Brooklyn Beckham đã thẳng tay chặn cha mẹ David - Victoria Beckham cùng các em Romeo, Cruz và Harper trên Instagram. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mâu thuẫn gia đình âm ỉ suốt thời gian qua đã leo thang nghiêm trọng, dẫn đến việc Brooklyn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Trước đó, con trai cả nhà Beckham cũng vắng mặt trong hàng loạt sự kiện gia đình quan trọng suốt năm 2025.

Người đầu tiên công khai sự việc lại chính là Cruz Beckham. Trên Instagram Stories cuối tuần qua, cậu ba nhà Beckham thẳng thắn cho biết mình, cùng cha mẹ, đã bị Brooklyn "block thẳng tay". Đây cũng là lần hiếm hoi một thành viên nhà Beckham trực tiếp lên tiếng xác nhận những đồn đoán xoay quanh drama gia đình vốn được giữ kín bấy lâu.

Giữa lúc câu chuyện căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nicola Peltz bất ngờ đăng tải hình ảnh mừng lễ Hanukkah bên gia đình ruột thịt. Trong bức ảnh, cha cô - tỷ phú Nelson Peltz - mỉm cười phía sau những ngọn nến trên giá menorah. Đáng chú ý, nữ diễn viên chú thích: "Chúc mừng Hanukkah, từ gia đình chúng tôi gửi đến gia đình các bạn". Dòng caption tưởng chừng đơn giản này lại bị nhiều người cho là một cú "đá xoáy" đầy ẩn ý hướng về gia đình Beckham trong bối cảnh nhạy cảm.

Ảnh: IGNV

Không chỉ vậy, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện Nicola dường như cũng đã làm theo chồng khi không còn theo dõi David và Victoria Beckham trên Instagram. Ở chiều ngược lại, cặp đôi quyền lực của làng thời trang - bóng đá Anh cũng không còn nằm trong danh sách follower của con dâu.

Nguồn tin cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động quyết liệt của Brooklyn bắt nguồn từ một chi tiết tưởng như rất nhỏ. Cụ thể, Victoria Beckham từng "thả tim" một bài đăng của con trai liên quan đến việc nướng gà - nội dung quen thuộc trên trang cá nhân chuyên chia sẻ video nấu ăn của Brooklyn. Tuy nhiên, hành động này lại kéo theo hàng loạt bình luận từ người theo dõi, kêu gọi Brooklyn làm lành với gia đình. Được cho là không chịu nổi áp lực dư luận, Brooklyn đã quyết định chặn toàn bộ gia đình, kể cả cô em gái Harper mà anh vô cùng yêu quý.

Bạn bè thân thiết của David và Victoria khẳng định cặp đôi chưa bao giờ có ý định hủy theo dõi con trai. "David và Victoria sẽ mãi mãi yêu Brooklyn. Họ luôn ở đây vì con và muốn con biết điều đó. Cả hai thực sự rất đau lòng trước những gì đang xảy ra".

Gia đình Beckham đang bị chia rẽ nghiêm trọng (Ảnh: IGNV)

Drama Instagram nổ ra ngay trước thềm Giáng sinh càng khiến không khí thêm nặng nề. Brooklyn được cho là sẽ không đoàn tụ cùng cha mẹ và các em tại Anh, nơi gia đình Beckham dự kiến đón lễ tại căn nhà trị giá 10 triệu bảng ở Cotswolds. Thay vào đó, anh ở lại Mỹ để đón Giáng sinh cùng Nicola và gia đình vợ tại Miami, Florida.

Trước đó, truyền thông Anh tiết lộ Brooklyn đã từ chối mọi nỗ lực hòa giải từ gia đình trước dịp lễ. Một nguồn tin cho biết cha mẹ Nicola rất hào hứng khi đón cặp đôi, trong khi Brooklyn và vợ đã sớm xuất hiện tại Miami, thậm chí còn đăng ảnh vui vẻ bên anh trai của Nicola trong khu vườn biệt thự Palm Beach sang trọng.

Ở phía ngược lại, David Beckham dường như vẫn cố gắng "đưa cành ô liu" để hàn gắn mối quan hệ với con trai. Cựu danh thủ từng chia sẻ lại ảnh cũ chụp cùng Brooklyn và các con trai khi còn nhỏ. Cruz cũng không giấu được nỗi nhớ anh trai khi đăng hình ba anh em trong chuyến đi Brazil, như một cách nhắn nhủ rằng anh vẫn luôn nghĩ về Brooklyn.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, động thái từ Nicola Peltz cùng việc Brooklyn chặn toàn bộ gia đình vẫn được xem là dấu hiệu công khai rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ nhà Beckham đang rơi vào giai đoạn căng thẳng chưa từng có.

Theo Daily Mail.