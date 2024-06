Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học , thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ. Đây còn là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời là thành phố lớn thứ 3 cả nước, lớn thứ 2 miền Bắc chỉ sau Hà Nội.

Với vị trí chiến lược của mình, Thành phố Hoa phượng đỏ được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, trung tâm kết nối kinh tế và động lực phát triển của vùng Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Bộ. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế với trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển.

Với định hướng phát triển trên, thời gian gần đây, đất cảng Hải Phòng liên tục thu hút sự quan tâm và trở thành đích đến đầu tư làm các đại dự án từ hàng loạt ông lớn bất động sản.

Mới nhất là dự án "Masteri Thủy Nguyên" - dự án đầu tiên của Masterise Homes tại Hải Phòng dự kiến sắp được công bố vào tháng 6 tới đây. Dự án có quy mô khoảng 8ha, với hơn 200 sản phẩm nhà thấp tầng, nằm ở vị trí đắc địa khi nằm bên cạnh 2 công trình trung tâm chính trị - hành chính mới và trung tâm hội nghị biểu diễn đang xây dựng của Hải Phòng. Dự kiến, Masteri thủy Nguyên sẽ khởi công trong quý 3/2024.

Phối cảnh dự án Masteri Thủy Nguyên tại Hải Phòng.

Trước đó, thị trường bất động sản Hải Phòng bùng nổ với thông tin dự án "đảo tỷ phú" của Vinhomes tại đảo Vũ Yên, huyện Thủy Nguyên. Tổng quy mô dự án 877ha, vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD. Đây còn là dự án quy mô lớn nhất đang được xây dựng của Vinhomes. Ngoài Vũ Yên, năm ngoái Vinhomes cũng được chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng. Với quy mô khoảng 240 ha, tổng vốn gần 56.000 tỷ đồng, dự án này sẽ có nhiều tòa nhà chung cư và hơn 6.000 sản phẩm biệt thự, liền kề.



Năm nay, Văn Phú - Invest cũng có kế hoạch khởi công và mở bán dự án khu nhà ở tại xã Thủy Đường và Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên (Vlasta Thủy Nguyên). Quy mô dự án rộng 30ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng, mang đến hàng nghìn căn biệt thự, nhà liền kề, shophouse kết hợp với 3.000 căn hộ chung cư cao tầng.



Trước dự án "đảo tỷ phú" Vinhomes, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cũng sở hữu dự án khu đô thị Tràng Cát quy mô lên đến hơn 585ha tại quận Hải An - lớn nhất tại Hải Phòng lúc bấy giờ. Tổng vốn đầu tư khoảng 11.328 tỷ đồng.

TNG Holdings cũng là một nhà đầu tư lớn khác ở TP Hải Phòng, khi các thành viên là CTCP Phát triển An Phúc và CTCP Bất động sản Mỹ đã liên danh, đăng ký và được đánh giá đủ năng lực thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão với tổng diện tích 35 ha, tổng mức đầu tư 3.438 tỷ đồng.

Thành viên của Tập đoàn Him Lam – CTCP Đầu tư Hồng Bàng đăng ký và được đánh giá đủ điều kiện thực hiện dự án khu nhà ở thương mại tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương.

Ở dự án khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân rộng hơn 7ha với tổng mức đầu tư gần 1.940 tỷ đồng, có 2 nhà đầu tư gửi hồ sơ là liên danh CTCP TTD Holdings và CTCP Hưng Thịnh Incons và liên danh CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) và CTCP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh BĐS HTL Việt Nam (HTL). Trong khi Hưng Thịnh Incons là thành viên của Hưng Thịnh Group, SHN và HTL là các thành viên của Tập đoàn Geleximco.

Vào tháng 12/2023, TP Hải Phòng cũng tiến hành đấu giá dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài thuộc khu vực quy hoạch khu đô thị mới Bắc sông Cấm rộng 49,3ha, và dự án Khu đô thị mới xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên rộng 26 ha.

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV - công ty con của Tập đoàn Hoàng Huy là nhà đầu tư trúng giá dự án dọc đường Đỗ Mười với số tiền hơn 4.800 tỷ đồng, trong khi thành viên Tập đoàn Doji – CTCP Phát triển BĐS Dragon trúng dự án còn lại với số tiền hơn 1.205 tỷ đồng.

Bên cạnh các doanh nghiệp bất động sản trong nước, một số doanh nghiệp ngoại cũng gia nhập thị trường địa ốc Hải Phòng khi đang xây dựng các dự án như Sentosa Sky Park với hơn 600 căn hộ chung cư của chủ đầu tư Singapore, Minato Residence của chủ đầu tư Nhật Bản với trên 900 căn chung cư...