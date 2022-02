Trong vài ngày gần đây, thông tin về việc cây cầu kính Rồng Mây - cầu kính cao nhất Việt Nam nằm ở huyện Tam Đường (Lai Châu) gần Sapa bị nứt vỡ khiến cho không ít cư dân mạng hoang mang. Tuy nhiên, ngay sau đó, đại diện từ khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây đã cho biết rằng điều này hoàn toàn nằm trong kế hoạch tạo trải nghiệm của khu du lịch dành cho du khách và chắc chắn đảm bảo an toàn.



Cùng với đoạn clip nứt vỡ do một cặp vợ chồng đăng tải thì mới đây, một cô gái cũng vô tình chia sẻ hình ảnh bị nứt vỡ này trong clip review du lịch Sapa của mình.

(Ảnh cắt từ clip, nguồn: TikTok @Liên Thành)

Trong clip, dù có than phiền rằng cầu kính bị vỡ nhưng cô gái này không tỏ ra lo lắng hay sợ sệt về điều đó. Và có vẻ như du khách đến đây du lịch vẫn thăm quan bình thường mà không phải lo ngại về mảng kính vỡ này trên cầu.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Huân, Tổng Giám đốc khu du lịch đã khẳng định rằng: "Phần nứt vỡ trên cầu kính đã có từ lâu, do công ty cố tình làm để tạo trải nghiệm cho du khách". Thông thường, khi du khách lên cầu thì sẽ có nhân viên đứng hướng dẫn và nói về trải nghiệm này cũng như độ an toàn của trải nghiệm. Anh Huân cũng khẳng định thêm, loại kính dùng để xây dựng cầu kính này gồm rất nhiều lớp, "hoàn toàn đảm bảo an toàn".

(Ảnh cắt từ clip, nguồn: TikTok @Liên Thành)

Cầu kính Rồng Mây được ra mắt vào tháng 11/2019, đến thời điểm hiện tại vẫn là cây cầu kính cao nhất Việt Nam với độ cao 2.200m so với mực nước biển, dài 60m. Không chỉ là một trải nghiệm mới mẻ, địa điểm du lịch này còn có phong cảnh vô cùng ấn tượng khi có view nhìn thẳng ra đèo Ô Quy Hồ - 1 trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam.

