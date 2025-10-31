Thêm chiêu trò lừa đảo nguy hiểm, đã có người mất sạch 2,5 tỷ đồng sau khi nhận đơn hàng online

Mất 2,5 tỷ đồng vì tin vào "bưu kiện trúng thưởng"

Thủ đoạn này nguy hiểm ở chỗ nó biến một hoạt động thường ngày (nhận hàng) thành một cái bẫy. Theo báo cáo từ Focus Talk, một phụ nữ ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã mất trắng hơn 700.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) sau khi nhận được một bưu kiện lạ.

Bên trong gói hàng là một tấm thẻ cào thông báo "trúng thưởng". Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, liên hệ với bên trao giải, họ đã bị dẫn dụ từng bước, tham gia vào một kịch bản lừa đảo đầu tư và mất toàn bộ số tiền.

Một trường hợp khác là chị Lý ở Giang Tây. Chị nhận được một bưu kiện nặc danh, bên trong là tấm thẻ "Voucher 20 Nhân dân tệ" (khoảng 70.000đ) kèm mã QR. Sau khi quét mã và tải APP, một "CSKH" đã giới thiệu cho chị dịch vụ "mua bảo hiểm hoàn tiền".

Kẻ gian yêu cầu chị rút tiền mặt, gửi đến một địa chỉ chỉ định, sau đó sẽ được "hoàn tiền" số lượng lớn trên APP. Tin tưởng, chị Lý đã làm theo và bị lừa đảo tổng cộng hơn 190.000 Nhân dân tệ (khoảng 670 triệu đồng).

"Bưu kiện ma" và lỗ hổng từ các hãng vận chuyển

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào những bưu kiện lừa đảo này có thể được gửi đi hàng loạt?

Cuộc điều tra tại Trung Quốc đã phanh phui một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng từ chính các công ty chuyển phát nhanh. Cụ thể, "ông lớn" vận chuyển Yunda Express đã bị Cục Bưu chính Quốc gia lập án điều tra.

Cơ quan chức năng phát hiện Yunda đã thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý các đối tác nhượng quyền. Họ đã không thẩm định tư cách của "khách hàng hợp đồng" (khách hàng gửi sỉ số lượng lớn). Kẻ gian đã lợi dụng điều này, mạo danh khách hàng sỉ để gửi đi hàng loạt ấn phẩm lừa đảo.

Một nguồn tin tiết lộ, có chi nhánh Yunda thậm chí còn đơn giản hóa quy trình đăng ký khách hàng sỉ thành "điền đơn, nộp tiền", không thèm xác minh giấy phép kinh doanh thật hay giả.

Chỉ trong vài tháng, một băng nhóm đã gửi đi ít nhất 900.000 bưu kiện chứa thông tin lừa đảo qua mạng lưới của Yunda.

Không chỉ Yunda, các hãng vận chuyển lớn khác cũng bị réo tên. Cảnh sát cho biết, nhiều băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài đã cấu kết với chính nhân viên trong ngành chuyển phát nhanh. Chúng mua lại số lượng lớn mã vận đơn hợp lệ, sau đó thuê người đóng gói và gửi các tờ rơi lừa đảo đi khắp nơi dưới vỏ bọc của một đơn hàng online thông thường.

Ảnh minh họa

Cảnh báo: Tuyệt đối không quét QR lạ từ gói hàng

Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm vì nó đánh vào sự tò mò và tâm lý "được hời" của người nhận.

"Tôi đã nhận được loại thẻ lừa đảo rất tinh vi, giả dạng 'Thẻ cào kỷ niệm' của sàn thương mại điện tử," một người dùng chia sẻ. "Quét mã xong, 'CSKH' sẽ kéo bạn vào nhóm chat, ban đầu họ thực sự phát vài bao lì xì nhỏ để lấy lòng tin, sau đó mới dụ làm nhiệm vụ nạp tiền lớn hơn. Cả nhóm đó đều là 'chim mồi'."

Ngay cả bề mặt của gói hàng (vận đơn) cũng là một cái bẫy. Kẻ gian thường in quảng cáo "Quét mã nhận 80.000đ" hay "Quét mã có bất ngờ"... ngay trên phiếu gửi, và tất cả đều dẫn đến các trang web hoặc ứng dụng lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân phải đặc biệt cảnh giác:

Nếu nhận được bưu kiện mà bạn không đặt mua: Tuyệt đối không mở hoặc vứt bỏ ngay. Đặc biệt không quét bất kỳ mã QR code nào đính kèm, dù nó hứa hẹn "hoàn tiền", "voucher" hay "quà tặng".

Không có phần thưởng nào là miễn phí: Mọi yêu cầu "hoàn tiền" hay "trúng thưởng" mà bắt bạn phải tải APP lạ, tham gia nhóm chat, hoặc chuyển tiền trước... đều là lừa đảo.

Cảnh giác với chính vận đơn: Không quét các mã QR quảng cáo in trên bề mặt gói hàng.

Đây là một chiêu trò có tổ chức, lợi dụng hệ thống logistics để biến các gói hàng thành công cụ lừa đảo. Người dùng cần hết sức tỉnh táo để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo.