Thêm chi tiết chứng minh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sinh ra để dành cho nhau

Showbiz Việt chưa bao giờ thiếu những cặp đôi đẹp, nhưng để tìm được một cặp đôi vừa kín tiếng suốt nhiều năm, vừa bền bỉ đồng hành rồi bất ngờ “công khai như không công khai” như thế này thì không nhiều. Những ngày đầu tháng 3/2026, cái tên Mỹ Tâm và Mai Tài Phến một lần nữa trở thành tâm điểm khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong loạt khoảnh khắc thân mật khiến dân tình chỉ biết thốt lên: “Đúng là sinh ra để dành cho nhau rồi!”. Mới đây, trong buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Tài do Mai Tài Phến làm đạo diễn, cặp đôi đã xuất hiện sánh đôi đầy tình cảm. Mỹ Tâm liên tục có những cử chỉ chăm sóc và gọi Mai Tài Phến là “anh” dù cô hơn anh 10 tuổi.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi công chiếu phim Tài. (Ảnh: Đoàn làm phim Tài)

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào những khoảnh khắc tình tứ hay sự đồng hành bền bỉ suốt nhiều năm, có lẽ vẫn chưa đủ để lý giải vì sao công chúng lại tin họ “xứng đôi” đến vậy. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn chính là sự tương xứng về nền tảng học vấn và cách cả hai bước vào nghề bằng con đường đào tạo bài bản, nghiêm túc, điểm chung không phải cặp đôi nào trong showbiz cũng có.

Trước khi trở thành “Họa mi tóc nâu” với hàng loạt bản hit đình đám, Mỹ Tâm đã có nền tảng âm nhạc bài bản. Năm 2001, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc hệ trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM với số điểm 9,5, một thành tích đáng nể. Cô từng được tuyển thẳng vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nhưng không theo học. Thay vì chọn con đường dễ dàng, Mỹ Tâm tiếp tục theo đuổi quá trình đào tạo chính quy, rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc nghiêm túc và xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thật.

Mỹ Tâm có thành tích học tập tốt từ nhỏ

Điểm chung dễ thấy trong suốt hơn hai thập kỷ làm nghề của Mỹ Tâm là sự kỷ luật và chỉn chu. Từ các album, liveshow cho đến cách cô kiểm soát hình ảnh cá nhân, tất cả đều phản ánh nền tảng được đào tạo bài bản và tinh thần làm nghề nghiêm túc ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường.

Mỹ Tâm tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện vào tháng 6/2001

Nếu Mỹ Tâm có xuất phát điểm thuận lợi về chuyên môn âm nhạc thì Mai Tài Phến lại khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực vươn lên mạnh mẽ từ nhỏ. Sinh ra tại Bạc Liêu, từ năm lớp 2 anh đã phải xa gia đình xuống Cà Mau sống nhờ nhà họ hàng để có môi trường học tập tốt hơn theo mong muốn của cha. Suốt những năm đi học, mỗi ngày anh chỉ được cho 2.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy khiến anh phải tính toán rất kỹ, đến mức khát nước cũng không dám mua vì sợ thiếu tiền ăn từ chiều đến tối.

Học xong cấp 3, Mai Tài Phến từng dự định thi ngành Kiến trúc theo định hướng của người thân. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, anh nhận ra mình không thực sự phù hợp và quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật. Thời điểm nộp hồ sơ vào ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM, anh còn suýt bỏ lỡ cơ hội khi chỉ kịp đến trường đúng lúc nhân viên vừa khóa cửa, chậm khoảng 10 giây là phải đợi thêm một năm mới được đăng ký.

Mai Tài Phến tốt nghiệp loại giỏi của ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM

Mai Tài Phến sau đó tốt nghiệp loại giỏi tại ngôi trường đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt. Từ một cậu bé phải dè sẻn từng nghìn đồng đến một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ngành diễn xuất, hành trình ấy cho thấy sự bền bỉ và quyết tâm không hề nhỏ của anh. Mai Tài Phến từng chia sẻ về quãng thời gian đầu ra trường khá lận đận, phải đi phụ diễn, nhưng sau đó anh đã nỗ lực làm mới mình để khẳng định bản thân. Năm 2017, anh trở thành Quán quân chương trình Gương Mặt Điện Ảnh mùa đầu tiên.

Tổng hợp