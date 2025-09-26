Thêm ca sĩ nữ hát mừng khai trương web cá độ

Ngày 26/9, đến lượt em xinh Ngô Lan Hương bị khui lại hình ảnh biểu diễn ở chương trình ra mắt website cá độ từ tháng 12/2024. Cô bị nhắc tên sau khi hàng loạt nghệ sĩ Việt ra mắt sản phẩm có gắn logo web đánh bài, hát ở sự kiện nhà cái.

Trả lời Tiền Phong, đại diện Ngô Lan Hương cho biết nữ ca sĩ nhận lời mời khai trương tại trung tâm sự kiện lớn ở TPHCM. Cô nói đồng ý xuất hiện vì "tin tưởng khách hàng, thấy địa điểm đã được cấp phép tổ chức, hoàn toàn không có người thông tin đây là sự kiện của nhà cái".

Phía nữ ca sĩ nói thêm Ngô Lan Hương không đến tổng duyệt, chỉ đến ngay ngày diễn ra sự kiện, biểu diễn đúng số lượng tiết mục. "Ca sĩ thực hiện đúng hợp đồng biểu diễn, lập tức ra về nên không hay biết nội dung hay tính chất thực sự của sự kiện", người này nói.

Đại diện của Ngô Lan Hương giải thích thêm cô không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với thương hiệu cờ bạc bị dư luận chỉ trích: “Đây là lần đầu Ngô Lan Hương vướng sự cố ngoài ý muốn. Nữ ca sĩ và ê-kíp gửi lời xin lỗi sâu sắc tới khán giả và cam kết cẩn trọng hơn trong việc hợp tác, làm việc với các đơn vị tổ chức mời diễn”.

Hình ảnh Ngô Lan Hương xuất hiện ở chương trình khai trương nhà cái.

Ngày 25/9, Thiều Bảo Trâm lên tiếng về hình ảnh hát ở chương trình có logo nhà cái phía sau. "Tháng 2/2024, quản lý nhận show ở Phú Thọ. Do tin tưởng đối tác nên quản lý không trực tiếp trao đổi với đơn vị tổ chức, làm việc chỉ thông qua một bầu show. Trong suốt quá trình trao đổi, bầu show cũng không đề cập đến bất cứ đơn vị tài trợ nào trong show diễn", phía nữ ca sĩ thông báo.

Ê-kíp của Thiều Bảo Trâm nói họ chủ quan, không kiểm tra nội dung trên poster và không gian biểu diễn dẫn đến sự việc không đáng có. Cô không tham gia nội dung nào khác liên quan web cá độ ngoài biểu diễn.

Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ bị gọi tên vì ít nhiều liên quan đến web cá độ. Sau vụ MV của Ngũ hổ tướng (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) bị khui có dính logo đánh bạc online, khán giả liên tục đào hình ảnh ca sĩ, diễn viên biểu diễn ở chương trình của nhà cái.

Hàng loạt cái tên như ca sĩ Phạm Trưởng, rapper Blacka, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong, Phạm Trưởng... vẫn chưa lên tiếng dù đang bị khán giả gọi tên vì hát tại sự kiện có dính logo web đánh bạc phi pháp.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 25/9, đại diện Công an TPHCM thông tin thêm về vấn đề quảng cáo cờ bạc của một số nghệ sĩ, doanh nghiệp hay cá nhân nổi tiếng.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, nếu cơ quan chức năng chứng minh được sự thông đồng, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và nghệ sĩ/doanh nghiệp, những người liên quan có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp nghệ sĩ biết rõ sự kiện có xuất hiện logo liên quan đến cờ bạc nhưng vẫn tham gia, chụp ảnh, xuất hiện trên ấn phẩm truyền thông và đăng tải trên mạng xã hội, họ có thể bị xử phạt hành chính.

Cơ quan công an cũng lưu ý, một số nghệ sĩ tham gia sự kiện ở nước ngoài có thể gặp tình huống cờ bạc được pháp luật sở tại cho phép. Tuy nhiên, nếu hình ảnh, video có logo liên quan đến cờ bạc được đăng tải trở lại tại Việt Nam, hướng đến khán giả trong nước, thì vẫn bị coi là hành vi quảng cáo hoạt động cờ bạc và có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.