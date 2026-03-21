Thêm 48.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng từ nước top 1 thế giới về LPG dự kiến về Việt Nam ngay tháng sau

Ngọc Tâm |

2 ngày trước, tàu chở 38.000 tấn LPG cũng đã cập cảng Thị Vải.

48.000 tấn LPG dự kiến sẽ về tiếp ngay tháng sau

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, đe dọa trực tiếp chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Việt Nam đang cho thấy khả năng ứng phó linh hoạt nhằm đảm bảo nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho thị trường trong nước.

Theo thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), doanh nghiệp này đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là việc nhập khẩu ngay gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải ngày 20/3/2026. Đây là một trong những động thái khẩn trương nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt từ Trung Đông – khu vực vốn chiếm khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam.

Theo thông tin từ PV GAS, trước đó, doanh nghiệp này đã nhập 5.000 tấn LPG từ Mỹ, nước sản xuất và xuất khẩu LPG lớn nhất thế giới.

Dự kiến PV GAS sẽ tiếp tục nhập thêm khoảng 48.000 tấn trong tháng 4 cũng từ Mỹ, đồng thời linh hoạt mua thêm các lô hàng nhỏ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Áp lực từ Trung Đông và “hiệu ứng dây chuyền” toàn cầu

Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải năng lượng trọng yếu – đã khiến thị trường LPG toàn cầu rơi vào tình trạng khan hiếm. Giá LPG quốc tế tăng mạnh, có thời điểm tăng gấp đôi, trong khi chi phí vận chuyển và bảo hiểm cũng leo thang đáng kể.

Không chỉ Việt Nam, nhiều quốc gia tiêu thụ lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ cũng tăng cường tích trữ, càng làm nguồn cung thêm căng thẳng. Tại châu Á, phụ phí thị trường LPG (premium) được ghi nhận tăng gấp 10–15 lần so với trước khi xảy ra xung đột.

Trong bối cảnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng đối với Việt Nam là hiện hữu, đặc biệt khi mức độ phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Trung Đông còn lớn.

Chủ động đa dạng hóa nguồn cung

Trước áp lực này, PV GAS đã nhanh chóng triển khai chiến lược “xoay trục” nguồn cung, giảm phụ thuộc vào Trung Đông bằng cách mở rộng nhập khẩu từ Mỹ, Australia, Đông Nam Á và các thị trường khác. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng cường sản xuất LPG trong nước thông qua việc tối ưu vận hành các nhà máy xử lý khí, nâng sản lượng LPG và condensate.

Song song đó, các giải pháp thay thế cũng được đẩy mạnh, như cung cấp khí đường ống và khí nén CNG cho khách hàng công nghiệp nhằm giảm áp lực lên LPG.

Đáng chú ý, PV GAS và các khách hàng đã thống nhất cơ chế phối hợp đặc biệt: khách hàng đăng ký nhu cầu, còn PV GAS đóng vai trò đầu mối tìm nguồn nhập khẩu và phân phối lại với giá bán theo chi phí thực tế, không tính lợi nhuận.

Với các giải pháp đồng bộ, PV GAS khẳng định có thể đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong tháng 3 và tháng 4/2026, đồng thời đang triển khai phương án đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5.

Trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu biến động mạnh, việc doanh nghiệp đầu mối không đặt mục tiêu lợi nhuận mà ưu tiên ổn định thị trường được xem là yếu tố then chốt giúp giảm “cú sốc” cho thị trường trong nước.

