Thêm 4 số điện thoại lừa đảo, nhớ không nghe máy, không kết bạn Zalo

Vietcombank vừa qua đã ghi nhận tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh nhân viên hoặc tổng đài Vietcombank liên hệ khách hàng với nội dung mời phát hành thẻ tín dụng hoặc mở thẻ ghi nợ phi vật lý, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các đối tượng này thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn (SMS, Zalo, Messenger, …), tự xưng là “nhân viên Vietcombank”, thuyết phục khách hàng chủ động mở thẻ hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Một số số điện thoại lừa đảo đã được phản ánh bao gồm: 02366888766, 02488860469, 02888865154, 1900355561,…

Đáng chú ý, kẻ gian còn sử dụng hệ thống tổng đài giả mạo với lời nhắn tự động có nội dung: “Chúc mừng quý khách đã đủ điều kiện phát hành thẻ tín dụng… Nếu có nhu cầu, nhấn phím 1 để được hỗ trợ.”

Ngay sau khi khách hàng tương tác, cuộc gọi sẽ bị ngắt, và một số điện thoại khác sẽ gọi lại với tư cách “nhân viên tư vấn” để tiếp tục kịch bản lừa đảo.

Trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin bảo mật, cụ thể như:

- Thông tin thẻ: Hình ảnh thẻ, dãy số in trên thẻ, tên trên thẻ, hoặc hình ảnh màn hình hiển thị số thẻ đầy đủ trong dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank;

- Mã OTP được gửi tới số điện thoại của khách hàng;

- Thông tin cá nhân: Số tài khoản, CCCD, hình ảnh sinh trắc học, mật khẩu hoặc mã xác thực dịch vụ ngân hàng,...

Những thông tin này được kẻ gian sử dụng để liên kết thẻ hoặc tài khoản của khách hàng với ví điện tử của chúng hoặc đăng nhập trái phép vào ứng dụng ngân hàng số nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, kẻ gian còn có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền với lý do “nâng điểm tín dụng để đủ điều kiện phát hành thẻ” hoặc thanh toán phí hồ sơ, phí phát hành thẻ. Đây đều là hình thức gian lận nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vietcombank khuyến cáo khách hàng ghi nhớ 4 nguyên tắc giao dịch an toàn sau:

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật (thông tin thẻ, mật khẩu ứng dụng VCB Digibank, mã OTP…) cho bất kỳ ai. Vietcombank KHÔNG yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank KHÔNG gửi thư điện tử hoặc tin nhắn SMS chứa đường link cho khách hàng.

- Chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank, được công bố công khai trên website của ngân hàng.

- Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn giao dịch an toàn tại: Website Vietcombank > Mục “Tin nổi bật” > “Cảnh báo rủi ro”.