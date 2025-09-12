Thêm 320 thiết giáp MT-LB được tăng cường cho chiến sự?

Công ty quốc phòng Phần Lan Patria vừa tiết lộ thông tin về sản phẩm mới của mình - xe bánh xích TRACKX, được phát triển trong bối cảnh chiến lược quốc phòng dài hạn của EU chủ yếu dành cho việc di chuyển quân nhanh chóng và êm ái qua những khu vực khó khăn nhất.

TRACKX được phát triển như một phần của dự án đa quốc gia FAMOUS. Không rõ chiếc xe này đã được đánh giá trong bao lâu, nhưng bài đăng của Patria cho biết nó đã trải qua vài năm thử nghiệm trên tuyết, địa hình đầm lầy, rừng rậm và đường bộ. Việc sản xuất hàng loạt TRACKX dự kiến bắt đầu vào năm 2027.

Patria tuyên bố rõ ràng rằng xe bọc thép chở quân (APC) TRACKX thế hệ mới của họ được thiết kế để thay thế những chiếc APC đã lỗi thời như M113 và MT-LB.

Thực tế là cho đến ngày nay, Phần Lan vẫn là một trong số ít quốc gia vận hành MT-LB ở châu Âu; theo trang Military Balance, tính đến năm 2024, quốc gia này có tới 320 đơn vị MT-LB đang hoạt động.

Xe bọc thép chở quân TRACKX của Phần Lan.

Trở lại với TRACKX, xe có khối lượng 12 tấn và đủ khả năng mang theo 3 tấn rưỡi hàng hóa. Vũ khí trang bị bao gồm 1 súng máy 12,7 mm.

Xe bọc thép chở quân TRACKX được thiết kế để mang theo 2 thành viên kíp lái - một tài xế và 1 chỉ huy, cũng như 10 lính bộ binh - Patria lưu ý rằng đây là cấu hình "xe bọc thép chở quân hạng nhẹ", điều này cho thấy có thể tồn tại một số biến thể của loại APC này.

TRACKX có khả năng chống đạn và mìn ở cấp độ STANAG L1.

Các thông số hiệu suất khác bao gồm tốc độ tối đa 80 km/h và vận tốc bơi dưới nước đạt 4 km/h.

Chiều dài của xe là hơn 7 m một chút, chiều rộng - dưới 3 m, chiều cao - 2 m. Khoảng sáng gầm xe - 550 mm, chiều rộng bánh xích - 560 mm. Công suất động cơ - 269 kW, tầm hoạt động - 500 km.

Sau khi tiếp nhận những chiếc TRAKXX, Quân đội Phần Lan dự kiến sẽ loại biên toàn bộ số MT-LB của mình, đích đến của chúng theo nhận xét sẽ là Ukraine.