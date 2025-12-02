Thêm 32 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams gây sức ép lên Kaliningrad

Cơ quan vũ khí Ba Lan cho biết, một lô thiết bị hạng nặng khác được mua từ Hoa Kỳ cho Lực lượng Vũ trang Ba Lan đã cập cảng. Trong số đó có 32 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv3 Abrams. Điều này có nghĩa là Quân đội Ba Lan hiện có 117 chiến xa thuộc phiên bản này đang phục vụ, cùng với 116 chiếc M1A1 FEP.

Xe tăng M1A2 SEPv3 sẽ được triển khai đến Sư đoàn Cơ giới số 18 mang tên Tướng Tadeusz Buk. Cụ thể, chúng thuộc về Lữ đoàn Thiết giáp Warsaw số 1 và Lữ đoàn Cơ giới số 19, thuộc Sư đoàn 18.

Việc bàn giao các xe tăng mới đồng nghĩa với việc 46,8% đơn đặt hàng gồm 250 chiếc tăng M1A2 SEPv3 theo hợp đồng ký ngày 5 tháng 4 năm 2022 đã được hoàn thành. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào quý IV năm 2026.

Các xe tăng M1A2 SEPv3 mới được bàn giao cho Ba Lan.

Tổng cộng, Ba Lan đã đặt hàng 250 xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams vào năm 2022. Theo kế hoạch, số chiến xa này sẽ được giao trong năm 2025 và 2026. Lô đầu tiên với số lượng 28 chiếc đã được gửi bằng đường biển vào tháng 1 năm 2025.

Ba Lan sẽ chi 6 tỷ đô la để mua xe tăng và các thiết bị liên quan. Khoản tiền này bao gồm 250 hệ thống chống bom mìn tự chế AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 xe cứu hộ M88A2 HERCULES, 17 xe bắc cầu M1110, 276 súng máy M2 cỡ nòng 12.7 mm, 500 súng máy M240C 7,62 mm và 15 động cơ turbine khí AGT1500.

Những chiếc xe tăng đến Ba Lan trước tiên sẽ được gửi đến nhà máy quân sự Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne ở Poznan. Trung tâm Năng lực Khu vực về Bảo dưỡng Xe tăng Abrams đã hoạt động tại nhà máy này trong hơn một năm qua.

Tại đó, các chuyên gia sẽ kiểm tra những bộ phận chính của máy móc để tìm ra hư hỏng có thể do điều kiện khí hậu biển bất lợi.

Mặc dù có trung tâm bảo dưỡng xe tăng, Ba Lan vẫn gặp vấn đề về đảm bảo kỹ thuật, sửa chữa và hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, cả ở Ba Lan lẫn toàn châu Âu đều không có một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn nào có thể thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa toàn bộ động cơ turbine khí được sử dụng trên xe tăng Abrams.

Đối với các hỏng hóc lớn, động cơ phải được đưa về Hoa Kỳ. Tại đó, chúng được bảo dưỡng tại một kho của quân đội ở Anniston, Alabama - nơi duy nhất trên thế giới có thể thay thế hoàn toàn các bộ phận của động cơ turbine khí AGT1500C.