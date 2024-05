Ba đối tượng ra đầu thú gồm: Phan Chỉ Thiên (24 tuổi), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi), cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê và Lê Minh Long (24 tuổi), trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong 3 đối tượng trên, Phan Chỉ Thiên là anh ruột của Phan Thành Đ. (19 tuổi), trú phường Thanh Khê Đông - nạn nhân bị đánh tử vong trong vụ việc.

Các đối tượng ra đầu thú gồm Phan Chỉ Thiên, Trần Xuân Thịnh và Lê Minh Long (từ trái qua)

Trước đó, ngày 5/5/2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi), trú xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến một vũ trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chơi thì xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Long (24 tuổi), trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Long có đánh vào mặt của Tươi rồi bỏ chạy. Sau đó, Tươi đã hẹn đánh nhau với Long tại trước số 1071 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tối ngày 7/5, Tươi đã rủ Trà Minh Nhật (22 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cùng với 10 đối tượng khác mang theo nhiều hung khí đi đánh nhau với nhóm của Long. Đến 21 giờ cùng ngày, nhóm của Tươi gặp nhóm của Long gồm 16 người, rồi 2 nhóm dùng hung khí lao vào “hỗn chiến”. Nhóm của Long bỏ chạy. Lúc này, Phan Thành Đ. bỏ chạy vào kiệt số 02, đường Hà Khê thì bị nhóm của Tươi đuổi kịp. Tươi và Nhật lập tức cầm 02 cây mác chém nhiều nhát vào vùng đầu, người của Phan Thành Đ. làm nạn nhân bất tỉnh, nằm gục xuống đất. Sau khi gây án, Tươi vứt lại hung khí tại hiện trường và cùng với các đối tượng khác lên xe bỏ trốn. Phan Thành Đ. được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Các đối tượng Sinh, Nhựt và Tươi (từ trái qua) bị bắt giữ vào ngày 9/5

Ngày 08/05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”. Sáng ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hơp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối với Lê Vũ Hoàng Tươi; Trần Văn Sinh (23 tuổi), cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi), trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ tại phường Xuân Thành, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài 3 đối tượng trên, số đối tượng còn lại tham gia vào vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố xác định rõ danh tính và tiếp tục truy bắt.