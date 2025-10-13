Thêm 250 phương tiện bị CSGT TP HCM phạt nguội trong ngày 12-10

Ngày 13-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết vừa gửi thông báo phạt nguội cho gần 250 chủ phương tiện vi phạm luật giao thông.

CSGT TP HCM phạt nguội gần 250 trường hợp vào ngày 12-10.

PC08 cho hay trong ngày thứ hai (ngày 12-10) ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM, lực lượng CSGT TP HCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính gần 1.700 trường hợp.

Trong đó, lập biên bản 571 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2 trường hợp dương tính với ma tuý; 80 trường hợp xe 3-4 bánh tự chế; xử lý vi phạm qua hình ảnh gần 250 trường hợp cho chủ phương tiện và người vi phạm.

Vào ngày 11-10, CSGT TP HCM cũng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 1.700 trường hợp. Trong đó, có gần 500 chủ phương tiện bị phạt nguội.

Hiện TP HCM có 31 camera AI tập trung ở 8 tuyến đường chính thuộc trung tâm và hơn 1.200 camera loại thông thường.



