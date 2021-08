Thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer từ Phó tổng thống Harris: Sự hồi đáp cho một Việt Nam hào phóng

Ngày 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã Hội kiến với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du đầu tiên của bà Đông Nam Á với 2 điểm dừng chân là Singapore và Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam.

Vấn đề đầu tiên mà Phó Tổng thống Mỹ đề cập trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính không phải kinh tế hay địa chính trị… mà là vắc xin. Bà Phó Tổng thống cho biết Mỹ vui mừng thông báo về việc viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin chống Covid-19 cho Việt Nam và thuốc sẽ được chuyển tới trong 24 giờ nữa. Tính cả lô thuốc này, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam 6 triệu liều vắc xin các loại.

"Tôi biết người dân Việt Nam đang phải đối mặt với khó khăn do đại dịch Covid-19. Chúng tôi cũng nhớ rằng trong thời kỳ đầu của đại dịch, Việt Nam đã hào phóng hỗ trợ Hoa Kỳ khi chúng tôi gặp khó khăn. 250.000 đồ bảo hộ cá nhân và khẩu trang đã được chuyển tới đúng lúc chúng tôi đang cần. Vì thế, chúng tôi tự hào khi được đáp lại nghĩa cử ấy mà gần đây nhất là 1 triệu liều vắc xin Pfizer này", bà Harris trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Hiện tại, Việt Nam là một trong những nước được Mỹ viện trợ vắc xin nhiều nhất trên thế giới. Việt Nam biết rõ và trân trọng những sự giúp đỡ của Mỹ.

"Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam cảm ơn Tổng thống Joe Biden, bà Phó Tổng thống và nhân dân Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam một lượng lớn vắc xin và dụng cụ y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 này. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ là vô cùng kịp thời và vô giá khi đại dịch diễn biến phức tạp ở miền Nam Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh", Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khi tiếp bà Harris.

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam và Mỹ đã trải qua 26 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Bà Harris cho rằng quỹ đạo của mối quan hệ giữa 2 nước "thật đáng chú ý". Những tiến bộ đáng kể và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, vẫn đang được hai quốc gia triển khai.

Việc Mỹ và Việt Nam hỗ trợ lẫn nhau được đánh giá rất có ý nghĩa trong xây dựng một mối quan hệ hợp tác lâu bền. Ngoài ra, hợp tác về kinh tế, giao lưu nhân dân, ngăn chặn khủng hoảng y tế, khí hậu, giải quyết các vấn đề còn lại của chiến tranh và hơn thế nữa tiếp tục củng cố cho mối quan hệ giữa 2 nước.

Trong cuộc trao đổi với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ nhắc lại tầm nhìn của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bà Harris mong muốn có thể thảo luận về các bước mà Mỹ và Việt Nam có thể thực hiện nhằm giải quyết những thách thức truyền thống và cả những thách thức trong tương lai.

Bên cạnh hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, một vấn đề được Mỹ đặt lên hàng đầu chính là quan hệ kinh tế giữa hai nước.

"26 năm trước, mối quan hệ kinh tế của chúng ta gần như không tồn tại. Giờ đây, Việt Nam là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ trên toàn thế giới. Nền kinh tế Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng mà chúng tôi dựa vào. Đây là trọng tâm lớn của chúng tôi ở Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam", bà Harris cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong buổi đón tiếp tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề an ninh, bà Harris cho biết mối quan hệ an ninh giữa Việt Nam và Mỹ đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và nó rất quan trọng với nước Mỹ. Theo bà Phó Tổng thống, hai nước có chung tầm nhìn về tương lai một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

"Chúng tôi cảm ơn sự lãnh đạo mang tính xây dựng của Việt Nam trong việc duy trì quyền tự do hàng hải. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các bạn để đầy lùi các mối đe dọa với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", bà Harris cho biết.

Bà Phó Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh và mối quan hệ bền vững và lâu dài giữa Mỹ và Việt Nam cũng như sức mạnh của Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mỹ. Bà Harris khẳng định chuyến thăm Việt Nam hôm nay nhằm củng cố mối quan hệ đối tác đó.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng mối quan hệ đối tác với Mỹ. Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện, tăng cường thực chất, hiệu quả, lâu dài, hướng tới sự ổn định trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau, cùng có lợi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh chuyến thăm của bà Harris sẽ mang lại lợi ích cho hòa bình, ổn định, hợp tác và tin cậy cao hơn giữa 2 nước. Mối quan hệ tốt đẹp đó chắc chắn sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.