HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thêm 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé online

Thu Tâm |

Xổ số miền Nam tìm ra thêm một khách hàng ở tỉnh Tây Ninh trúng độc đắc 32 tỉ đồng sau khi mua vé số online.

Tối 7-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số chia sẻ thông tin về việc một khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng khi mua vé số online.

Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam với vé số online - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam với vé số online - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Tây Ninh. Khách hàng trúng thưởng 32 tỉ đồng đã mua vé online. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 7-4, giải độc đắc (dãy số 583980) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Thông tin khách hàng mua vé số online trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng khiến nhiều đại lý vé số và khách hàng "dậy sóng". Bởi lẽ, thời gian gần đây, rất nhiều trường hợp mua vé số online đã trúng độc đắc.

Cụ thể, vào ngày 16-10-2025, anh Lưu Quốc Duy - chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - đã đổi thưởng 14 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một nữ khách hàng ở TP Cần Thơ.

"Người phụ nữ này thường xuyên mua vé số online ở đại lý của tôi, mỗi ngày khoảng vài chục tờ. Sau khi chị ấy chuyển khoản thì tôi giữ lại vé. Không ngờ chị ấy trúng đến 14 vé giải cao nhất" – ông Duy thông tin.

Ngày 28-2-2026, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 681039) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Trần Phương ở phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé qua hình thức online. Tuy nhiên, nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam với vé số online - Ảnh 3.

Một khách hàng ở tỉnh Vĩnh Long từng trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng khi mua vé số online. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đến ngày 3-3 vừa qua, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 327452) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi bán trúng là đại lý vé số Chinh Xuân Lộc ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khách hàng may mắn trúng giải độc đắc tổng cộng 32 tỉ đồng đã mua vé số qua hình thức online.

Khách hàng trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam với vé số online - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Đồng Tháp ngày 9-3 được đại lý bán qua online. Ảnh: ĐLVS Hoàng Anh

Ngày 9-3, một người đàn ông ở tỉnh Đồng Tháp đã mua online 16 vé Đồng Tháp, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng chiều cùng ngày. Ngay sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, khách hàng này đã phát hiện trúng giải độc đắc (dãy số 686789) cả 16 vé nên liên hệ với nơi bán là đại lý vé số Hoàng Anh ở phường Linh Xuân, TPHCM để nhận thưởng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại